Bruselas avala el retorno a Marruecos de los menores migrantes no acompañados que permanezcan en Ceuta
La Comisión Europea ha defendido este martes que todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta sean retornados a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados que cruzaron a la ciudad autónoma, alegando que el derecho de la Unión Europea también contempla su devolución.
"Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados”, ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, que ha celebrado las declaraciones del Gobierno de España de que nadie que permanezca ilegalmente en Ceuta será trasladado a la península Ibérica.
Preguntado sobre si cuando se refiere a “todos” también incluye a los menores de edad, obviando la protección especial que le atribuye el derecho comunitario, ha respondido que “esto está regulado por el Derecho de la UE” y que la directiva de Retorno aprobada en junio contempla disposiciones para el retorno de migrantes en situación irregular, “incluidos los menores no acompañados”, y ha añadido que, por lo tanto, este punto “también está cubierto”.
Lammert ha insistido en que la expectativa del Ejecutivo comunitario es que “todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados” y que las autoridades españolas y marroquíes trabajen para garantizar que estos retornos se produzcan “de manera efectiva”.
Tras tomar nota de la intención de Marruecos de facilitar los retornos de todos los menores extranjeros no acompañados, Lammert ha reiterado el ofrecimiento de Bruselas para “facilitar y apoyar” este proceso, y ha celebrado el anuncio de España para aumentar la capacidad de acogida para hacer frente “a la situación humanitaria” de los migrantes irregulares.
Sin embargo, Lammert ha reconocido que la Comisión desconoce el número exacto de migrantes que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio, una cifra que, aunque "no está clara", considera que puede ser de "varios miles de personas".
"Nos basamos en las diferentes estimaciones que nos llegan desde el terreno. Es decir, del Gobierno central, de las administraciones locales y de otros actores sobre el terreno, pero está claro que todavía hay varios miles de personas en Ceuta en situación irregular, incluidos menores no acompañados. La cifra exacta no está clara", ha dicho el portavoz comunitario en rueda de prensa.
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