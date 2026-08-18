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La bandera de EE. UU., como defensa frente a los colonos israelíes

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18:00 - 20:00
Loui Ridi en la terraza de su casa.
Euskaraz irakurri: Palestinar batek AEBko bandera jarri du kolono israeldarren aurkako defentsa gisa
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EITB

Última actualización

Loui Ridi ha tenido que dejar Ohio y regresar a Qusra, Cisjordania, para defender su casa de los colonos israelíes que se han establecido frente a ella con intención de adquirirla. 

Israel Palestina Oriente Próximo Internacional

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