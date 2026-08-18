La bandera de EE. UU., como defensa frente a los colonos israelíes
Loui Ridi ha tenido que dejar Ohio y regresar a Qusra, Cisjordania, para defender su casa de los colonos israelíes que se han establecido frente a ella con intención de adquirirla.
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Bruselas avala el retorno a Marruecos de los menores migrantes no acompañados que permanezcan en Ceuta
El portavoz de la Comisión Europea, Markus Lammert, ha insistido en que han de ser retornados todos los migrantes que permanecen ilegalmente en la ciudad autónoma y espera que las autoridades españolas y marroquíes trabajen para garantizar este hecho.
Los incendios forestales no dan tregua en Europa
Docenas de incendios han asolado todo el continente este verano. Según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta el pasado 12 de agosto se habían quemado 576.027 hectáreas en el continente, en un verano muy seco y con temperaturas muy altas que apenas dan un respiro. Estas son algunas imágenes satelitales que muestran la destrucción de las llamas.
Estados Unidos e Irán mantienen diálogos “extraoficiales”, según Donald Trump
El día que expira el plazo establecido en el Memorandum de Entendimiento, el presidente estadounidense ha reiterado que Irán debería rendirse y también ha amenazado con bombardear Omán si se entromete en la gestión del estrecho de Ormuz.
Trump anuncia que Estados Unidos reducirá los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur
El presidente estadounidense ha aludido a la negativa de Seúl a sumarse a la guerra contra Irán y a su “excelente relación” con Kim Jong Un.
Controlado, al fin, el último incendio en las Landas y se permitirá la vuelta a casa de parte de los evacuados
La secretaria general de la Prefectura de las Landas ha querido matizar, no obstante, que "un fuego controlado no quiere decir apagado. Por lo que hay que mantenerse evidentemente muy vigilante".
Irán dice que su postura "defensiva" se convertirá en "ofensiva" y adelanta "sorpresas"
"Cualquier persona que capture o mate a un miembro de las fuerzas agresoras estadounidenses recibirá una recompensa equivalente a 30 000 dólares (unos 21 500 euros) o 5000 millones de riales iraníes", ha anunciado Hatami en declaraciones recogidas por la agencia de noticias IRNA.
Diez palestinos heridos, dos con impactos de bala, en otro ataque colono israelí en Cisjordania
El Papa ha reclamado que "cesen las repetidas violencias contra la población civil palestina en Cisjordania" y ha pedido "con urgencia a la comunidad internacional que haga progresar la solución de dos Estados, para una paz justa y duradera".
El ministro israelí Ben Gvir llama a asesinar "entre 30 y 40 personas cada noche" en Gaza
"Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando entre 30 y 40 personas cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata; hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas", ha dicho el ministro de Seguridad.
Incendio en Las Landas: la situación mejora, pero el fuego sigue sin estar controlado
Unos 550 bomberos trabajan para contener las llamas, que han afectado a 1700 hectáreas. Alrededor de 650 personas fueron evacuadas por motivos de seguridad, pero 50 han recibido el permiso para volver a sus casas esta noche.