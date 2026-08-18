PALESTINA
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AEBetako bandera, kolono israeldarren aurrean babesteko erreminta

Iragarkia
18:00 - 20:00
Loui Ridi bere etxeko terrazan.
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EITB

Azken eguneratzea

Loui Ridik Ohio utzi eta Zisjordaniara itzultzea erabaki du bere etxea eta familia kolono israeldarrengandik defendatu ahal izateko.

Israel Palestina Ekialde Hurbila Munduko albisteak

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