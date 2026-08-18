Bruselak Ceutan dauden migratzaile adingabeak Marokora itzultzearen alde egin du
Europako Batzordeko bozeramaile Markus Lammertek berretsi du hiri autonomoan legez kanpo dauden migratzaile guztiak itzuli behar direla, eta espero duela Espainiako eta Marokoko agintariek hori bermatzeko lan egingo dutela.
Ceutan legez kanpo dauden migratzaile guztiak Marokora itzultzea defendatu du astearte honetan Europako Batzordeak, baita inoren kargura ez dauden adingabeak ere. Europar Batasunaren Zuzenbideak itzulketa horiek ere aurreikusten dituela argudiatu du Markus Lammertek, Barne Arazoetarako Batzordeko bozeramaileak, Bruselan eman duen prentsaurreko batean.
"Ceutan legez kanpo geratzen diren guztiak itzultzea espero dugu", adierazi du. Espainiako Gobernuak egindako adierazpenekin ados agertu da eta Ceutan legez kanpo dagoen inor ez dela Iberiar penintsulara emarango adierazi du.
Migratzaile guztiei buruz ari denean adingabeak ere barne hartzen ote dituen galdetuta, erantzun du "EBko Zuzenbideak hori ere arautzen" duela. Bere hitzetan, ekainean onartutako 'Itzulera Zuzentarauak' egoera irregularrean dauden migratzaileak itzultzeko xedapenak jasotzen ditu, "baita bakarrik dauden adingabeak ere", eta, beraz, puntu hori "EBko Zuzenbideak bermatzen" duela gaineratu du.
Lammertek berretsi du Europako Batzordeak espero duela Espainiako eta Marokoko agintariek lan egingo dutela legez kanpoko migratzaile guztiak "modu eraginkorrean" itzuli daitezen.
Marokok inoren kargura ez dauden adingabe atzerritar guztien itzulera errazteko asmoa duela adierazi ostean, gustura agertu da Europar Batzordea.
Hala ere, Lammertek aitortu du Batzordeak ez dakiela zehazki zenbat migratzaile dauden Ceutan, uztailaren amaierako sarrera masiboaren ostean. Kopuru hori, "argi ez badago ere, milaka pertsonakoa" izan daitekeela uste du.
"Inguru hartatik iristen zaizkigun datuetan oinarritzen gara; hau da, Espainiako Gobernuak, tokiko administrazioak eta tokian tokiko beste eragile batzuek esandakoan. Baina argi dago Ceutan oraindik ere milaka pertsona daudela egoera irregularrean, bakarrik dauden adingabeak barne. Kopuru zehatza ez dago argi ", esan du Europako Batasuneko bozeramaileak prentsaurrekoan.
Zure interesekoa izan daiteke
Baso-suteek ez dute tregoarik ematen Europan
Dozenaka sutek kontinente osoa kiskali dute uda honetan. Baso Suteei buruzko Europako Informazio Sistemaren (EFFIS) datuen arabera, abuztuaren 12ra arte 576.027 hektarea erre ziren lurraldean. Hauek dira sugarren suntsipena erakusten duten satelite-irudi batzuk.
AEB eta Iran bake-elkarrizketa "estraofizialak" egiten ari dira, Trumpen arabera
Bake Memorandumean ezarritako 60 eguneko epea amaitzen den egunean, AEBko presidenteak berretsi du Iranek amore eman beharko lukeela. Horrez gainera, Oman bonbardatzearekin ere mehatxu egin du, honek Ormuzeko itsasartearen kudeaketan esku hartuko balu.
AEBk Hego Korearekin ariketa militar bateratuak murriztuko dituela iragarri du Trumpek
Estatu Batuetako presidenteak igande honetan iragarri duenez, Seulek Iranen aurkako gerrarekin bat egiteari uko egin duelako eta Kim Jong Un buruzagi iparkorearrarekin duen "harreman bikaina" duelako hartu du erabakia.
Landetako azken sutea kontrolatzea lortu dute, eta ebakuatuetako batzuk etxera itzuli ahal izango dute
Landetako prefekturako idazkari nagusiak ohartarazi duenez, baina, "sua kontrolatua egoteak ez du esan nahi itzalita dagoenik; beraz, oso erne egon behar dugu".
Bere jarrera "defentsiboa" "erasokorra" izango dela esan du Iranek eta "ezustekoak" iragarri ditu
"AEBetako indar erasotzaileetako kide bat harrapatzen edo hiltzen duen edonork 30.000 dolar (21.500 euro inguru) edo 5.000 milioi rial irandar jasoko ditu", iragarri du Hatami generalak IRNA albiste agentziak jasotako adierazpenetan.
Hamar palestinar zauritu dituzte, bi tiroz, Israelgo kolonoek Zisjordanian egindako beste erasoa batean
Aita Santuak "Zisjordaniako populazio zibil palestinarraren aurkako indarkeriak bertan behera uztea" eskatu du, eta nazioarteko komunitateari premiaz eskatu dio "bi Estatuen konponbidea aurrera eraman dezatela, bake justu eta iraunkor baterako".
Gazan "gauero 30-40 pertsona hiltzeko" deia egin du Ben Gvir Israelgo ministroak
"Uste dut hilketa selektiboak egin beharko liratekeela Gazan, gauero 30-40 pertsona desagerraraziz. Ez soilik berehalako mehatxua direnak; badira han bizitzea merezi ez duten pertsonak. Ez lukete bizi behar. Ez dira pertsonak ere", esan du Segurtasun ministroak.
Landetako suteak hobera egin du, baina oraindik ez dute kontrolpean
Suak 1.700 hektareari eragin dio jada eta 550 suhiltzaile inguru ari dira itzaltzeko lanetan. 650 lagun atera behar izan dituzte euren etxeetatik eta kanpingetatik eta 50 pertsonak gaur gauean itzultzeko baimena jaso dute.
AEBk Hamasi hitzeman dio Israel Gazatik erretiratuko dela armagabetzeak aurrera egin ahala
Jared Kushnerrek Egipton azpimarratu du 2025ean adostutako bake-plana ez dela berriro negoziatuko eta haren baldintzak beteko direla.