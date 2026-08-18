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Bruselak Ceutan dauden migratzaile adingabeak Marokora itzultzearen alde egin du

Europako Batzordeko bozeramaile Markus Lammertek berretsi du hiri autonomoan legez kanpo dauden migratzaile guztiak itzuli behar direla, eta espero duela Espainiako eta Marokoko agintariek hori bermatzeko lan egingo dutela.

Markus Lammert, Europako Batzordeko Barne Arazoetarako saileko bozeramailea.

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Agentziak | EITB

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Ceutan legez kanpo dauden migratzaile guztiak Marokora itzultzea defendatu du astearte honetan Europako Batzordeak, baita inoren kargura ez dauden adingabeak ere. Europar Batasunaren Zuzenbideak itzulketa horiek ere aurreikusten dituela argudiatu du Markus Lammertek, Barne Arazoetarako Batzordeko bozeramaileak, Bruselan eman duen prentsaurreko batean.

"Ceutan legez kanpo geratzen diren guztiak itzultzea espero dugu", adierazi du. Espainiako Gobernuak egindako adierazpenekin ados agertu da eta Ceutan legez kanpo dagoen inor ez dela Iberiar penintsulara emarango adierazi du.

Migratzaile guztiei buruz ari denean adingabeak ere barne hartzen ote dituen galdetuta, erantzun du "EBko Zuzenbideak hori ere arautzen" duela. Bere hitzetan, ekainean onartutako 'Itzulera Zuzentarauak' egoera irregularrean dauden migratzaileak itzultzeko xedapenak jasotzen ditu, "baita bakarrik dauden adingabeak ere", eta, beraz, puntu hori "EBko Zuzenbideak bermatzen" duela gaineratu du.

Lammertek berretsi du Europako Batzordeak espero duela Espainiako eta Marokoko agintariek lan egingo dutela legez kanpoko migratzaile guztiak "modu eraginkorrean" itzuli daitezen.

Marokok inoren kargura ez dauden adingabe atzerritar guztien itzulera errazteko asmoa duela adierazi ostean, gustura agertu da Europar Batzordea.

Hala ere, Lammertek aitortu du Batzordeak ez dakiela zehazki zenbat migratzaile dauden Ceutan, uztailaren amaierako sarrera masiboaren ostean. Kopuru hori, "argi ez badago ere, milaka pertsonakoa" izan daitekeela uste du.

"Inguru hartatik iristen zaizkigun datuetan oinarritzen gara; hau da, Espainiako Gobernuak, tokiko administrazioak eta tokian tokiko beste eragile batzuek esandakoan. Baina argi dago Ceutan oraindik ere milaka pertsona daudela egoera irregularrean, bakarrik dauden adingabeak barne. Kopuru zehatza ez dago argi ", esan du Europako Batasuneko bozeramaileak prentsaurrekoan.

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