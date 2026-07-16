Illa presidenteak eta Kataluniako alderdiek amnistia legea berehala aplikatzeko eskatu dute: "Aitzakiarik ez dago jada"
Salvador Illak galdetu du "zer gehiago" behar den amnistia legea aplikatzeko, eta azpimarratu du jada ez dagoela "legea aplikatzea eragozten duen ezer".
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak (EBJA) amnistia legea babestu du, iritzita ez dela terrorismoari buruzko Europako zuzentarauaren aurkakoa eta ez diela Europako Batasunaren interesei kalterik egiten. Auzitegiak amnistiari emandako babesaren ondoren, berehala iritsi dira erreakzioak, bereziki Kataluniatik, eta legea berehala aplikatzeko eskatu dute: "Aitzakiarik ez dago jada".
Generalitateko presidente Salvador Illak galdetu du "zer gehiago" behar den amnistia legea aplikatzeko, eta nabarmendu du jada ez dagoela "legea aplikatzea eragozten duen ezer".
Kataluniako Gobernuko buruak gogorarazi du epaia "nahitaez bete beharrekoa" dela, eta berriro azpimarratu du: "Jada ez dago lege hau aplikatzea eragozten duen ezer". Era berean, Illak adierazi du "Kataluniak aurrera begiratzea erabaki" duela. "Kataluniako eta Espainiako herritar gehienok elkarrizketaren, bizikidetzaren eta etorkizun berri baten alde egiten dugu", esan du.
ERCren buruzagi Oriol Junquerasek ere eskatu du amnistia aplikatzeko, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ostegun honetan emandako epaiaren ondoren. Epai horrek Amnistiarako Lege Organikoa babestu du eta Europako araudiarekin bat datorrela ebatzi du. Junquerasen hitzetan: "Aitzakiarik ez dago jada".
Juntsen aldetik, Jordi Turull alderdiaren idazkari nagusiak adierazi du "gaur egun ona dela Kataluniarentzat eta independentismoarentzat": "Amnistiaren legea Espainiako Estatuaren jarduteko eta izateko modu osoari egindako osoko zuzenketa da".
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