BEGOÑA GOMEZ AUZIA

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Madrilgo Auzitegiak berretsi egin du herri-epaimahai batek epaituko duela Begoña Gomez, eta kautelazko neurriak kendu dizkio

Ihes egiteko arriskurik ez dagoela iritzita kendu dizkio aurretik ezarritako kautelazko neurriak; hau da, Espainiatik irteteko debekua, pasaportea entregatzea eta 15 egunean behin agintaritza judizialaren aurrean sinatzeko betebeharra. Hala ere, lokalizatuta egon beharko du une oro.

Begoña Gómez EUROPA PRESS 16/7/2026

Begoña Gomez. Artxiboko argazkia: Europa Press

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EITB

Azken eguneratzea

Madrilgo Probintzia Auzitegiak berretsi egin du herri-epaimahai batek epaituko duela Begoña Gomez, Espainiako Gobernuko presidentearen emaztea, eta kautelazko neurriak kendu dizkio, ihes egiteko arriskurik ez dagoela iritzita. ildo horretatik, haren aurkako epaiketa-prozedurak herri-epaimahaiak epaitzea agindu du, bi delitu egotzita: influentzia-trafikoa eta bidegabeko erabiltzea. Gauzak horrela, Juan Carlos Peinado epaileak leporatutako beste bi delituak artxibatu dituzte: negozioetan ustelkeriaz jardutea eta ondasunez bidegabe jabetzea.

Ostegun honetan zabaldutako auto batean, magistratuek Gomezen aholkulari Cristina Alvarezen aurkako prozedura herri-epaimahai bidez jarraitzeko agindua eman dute, Gomezek zuzendutako katedran sortutako softwarearekin lotutako ondasun publikoak bidegabe erabiltzea leporatuta.

Madrilgo auzitegiak partzialki onartu ditu Fiskaltzak eta defentsek Gomez, Alvarez eta Juan Carlos Barrabes enpresariak epaiketara bidali zituen Peinado epailearen autoaren aurka aurkeztutako errekurtsoak. Auto horrek partzialki ezeztatu du presidentearen emazteak negozioetan ustelkeriaz jardutea eta ondasunez bidegabe jabetzea egin izana.

Gainera, Barrabes prozedura horretatik kanpo utzi du du, eta prozedura laburtu batean egingo da ikerketa, kontratu publikoen esleipenak legeari jarraituz egin ziren ala ez ebazteko.

Kautelazko neurriak kendu dizkiote

Bestalde, Madrilgo Probintzia Auzitegiak bertan behera utzi ditu Begoña Gomezi ezarritako kautelazko neurriak, ihes egiteko arriskua baztertu baitu.

Zehazki, bertan behera utzi ditu Begoña Gomez eta Cristina Alvarezen aurka ezarritako kautelazko neurriak, hau da, Espainiatik irteteko debekua, pasaportea entregatzea eta 15 egunean behin agintaritza judizialaren aurrean sinatzeko betebeharra. Hala ere, lokalizatuta egon behar dute une oro, eta helbide-aldaketa oro jakinarazi beharko dute.

Gaineratu duenez, "lurralde nazionalean errotze pertsonala, familiarra eta profesionala dute, eta hori, jurisprudentziaren doktrinaren arabera, faktore garrantzitsua da".

Horrez gain, Auzitegiak uste du neurri horiek ez direla behar-beharrezkoak, "ikertutakoak prozesura lotuta daudela ziurtatzeko helburua behar bezala bete daitekeelako, hain astunak ez diren beste batzuk ezarriz".

Horrela, honako hau ezarri du: "Organo judizialaren esku egotera behartuta egon behar dute une oro, eta edozein helbide-aldaketa jakinarazteko betebeharra izango dute".

Horri dagokionez, Auzitegiak ondorioztatu du ez dela behar bezain argi ikusten "erabakitako neurrien intentsitateak justifikazio proportzionatua duenik kasuaren inguruabarretan eta biltzen den arrisku-mailan".

Pedro Sanchez Espainiako gobernua Espainia Psoe Politika

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