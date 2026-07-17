12 urtean pantaila handirik ez duela jarri argudiatu du Aburtok eta Etxeberriak finala Plaza Berrian ikusteko gonbita egin du
Juan Mari Aburto Bilboko alkateak azaldu duenez, Munduko Futbol Txapelketako finala ikusteko pantaila erraldoiak jartzeko eskaera bakarra jaso du Udalak, PPrena, eta onartu egin du. Gasteizko Udalak Plaza Berrian pantaila erraldoia jarriko du eta Maider Etxebarria alkatea Espainiako kamiseta jantzita agertu da kazetarien aurrera eta igandean Plaza Berrira joateko deia egin du.
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EAJk eta EH Bilduk Euskal Herriaren eta Estatuaren arteko harreman politiko berri bat aldarrikatu dute adierazpen bateratu batean
Ekimena Foruen abolizioaren 150. urteurrenarekin eta Bergarako Alkate Mugimenduaren 50. urteurrenarekin bat dator; bi efemerideak igande honetan gogoratuko dituzte.
Giza Eskubideen Behatokiaren txosten batek Estatuko aparatuak lotu ditu Perturren desagerpenarekin
40 orrialdeko txosten baten bidez, ondorioztatzen du Perturren desagerpena Estatuko aparatu polizial edo parapolizialen operazio baten ondorio izan zela, eta haren ingurune politikotik etorritako lankidetza batek erraztu zuela.
Eusko Jaurlaritzak gaur espero du Espainiako Gobernuaren transferentzien inguruko proposamen berriak jasotzea
Gizarte Segurantzaren eskumen batzuk eta interes orokorreko portuen transferentzien inguruan negoziatzen jarraitzen dute, eta behin proposamena jasota erabakiko du Jaurlaritzak abuztua aurretik egin beharreko Bitariko Batzordearen bilerara bilerara agertuko den ala ez.
Albiste izango dira: Transferentzien inguruko proposamen berria, Pasai Antxoko geltokiaren inaugurazioa eta Trumpek nazioari eskainitako hitzaldia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Zeintzuk dira hurrengo urratsak? Epaiak ez du ekarriko Puigdemonti amnistia berehala ezartzea
Carles Puigdemont presidente ohia eta Toni Comin zein Lluis Puig kontseilari ohiak atxilotzeko aginduek indarrean jarraitzen dute. Europako epaia gorabehera, Espainiako Justiziak kasua aztertzeko eta ebazteko ardura du orain.
Madrilgo Auzitegiak berretsi egin du herri-epaimahai batek epaituko duela Begoña Gomez, eta kautelazko neurriak kendu dizkio
Ihes egiteko arriskurik ez dagoela iritzita kendu dizkio aurretik ezarritako kautelazko neurriak, hau da, Espainiatik irteteko debekua, pasaportea entregatzea eta 15 egunean behin agintaritza judizialaren aurrean sinatzeko betebeharra. Hala ere, lokalizatuta egon beharko du une oro.
Lehendakaria harremanetan jarri da Puigdemontekin eta adierazi du president ohia itzultzeko garaia dela
EAJk auzitegiei eskatu die "legea behingoz aplikatzeko", eta EH Bilduk azpimarratu du gatazka politikoak ez direla "auzitegietan konpontzen, ezta errepresioaren bidez ere".
Lehendakariak Euskal Polizia "integralaren" alde egin du, segurtasun arloan etengabe sortzen diren erronkei "bermeekin aurre egiteko" sare gisa
Imanol Pradalesek Basque Segurtasun Foroa: Segurtasun Integrala eta komunitatea EHUren udako ikastaroaren inaugurazioan parte hartu du, eta gizartean "aginte-printzipioa zalantzan jartzeagatik edo balioak galtzeagatik" dagoen kezka nabarmendu du. Bere hitzetan, arazo horrek "Ertzaintzari eragiten dio, baina baita irakasleei, autobus-gidariei eta osasun-langileei ere", eta funtsean "pertsonenganako eta ondasun publiko eta pribatuen gaineko errespetua galtzea" du atzean.
Puigdemontek adierazi du amnistia geldiarazteak "Europaren kontra egitea" dakarrela
Kataluniako presidente ohiaren hitzetan, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaia independentismoaren "garaipen irmoa eta politikoa" da.