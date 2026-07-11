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Robbie Williamsek poparen errege izaten jarraitzen duela erakutsi du BBK Liven

Iragarkia
BILABAO, 10/07/2027.- El cantante y compositor británico Robbie Williams, durante el concierto ofrecido este viernes en el Bilbao BBK Festival. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Kantari britainiarrak Kobetamendin aurkeztu du bere azken lana, pop festa handi batean, musika, umorea, nostalgia eta futbola uztartuz. Horrela, Williamsek BBK Liven erakutsi du poparen erregea izaten jarraitzen duela.

Bilbo Bizkaia Aisia Musika

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Abian da 2026ko BBK Live jaialdia!

Gaur, uztailak 9, hasi da jaialdia Bilboko Kobetamendi parkean, eta uztailaren 11ra arte luzatuko da. Aurten 20. urteurren berezia ospatzen du topaketak, eta nazioarteko zein etxeko artistak bilduko ditu hiru egunetan zehar. Kobetamendiko eszenatokietan Robbie Williams, Calvin Harris, Lily Allen eta Interpol bezalako izen handiak arituko dira, Aimarz edo Gar bezalako euskal taldeekin eta tokiko talentuarekin batera, giro paregabean.
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