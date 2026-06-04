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Israelek eta Libanok su-etena adostu dute, Hezbollahk erasoak etetea baldintza jarrita

Apirilaren 14az geroztiko negoziazioek pixkanaka su-etena onartu eta zabaltzeko balio izan dute. Israelek, ordea, tregoa hautsi eta areagotu egin du Libanoko inbasioa, dioenez, Hezbollahk botatako jaurtigaiei erantzuteko, hura negoziazioen aurka dagoelakoan. 

Ataque israelí en Beirut Líbano
Beirut (Libano), Israelek astearte honetan egindako eraso baten ondoren. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo eta Libanoko ordezkaritzak bilduta egon dira egunotan Washingtonen, eta, su-etena adostuta, altxa dira mahaitik. Hain zuzen ere, Hezbollah milizia xiitak Israelgo lurraldearen aurkako erasoak geldiarazteko eta herrialde arabiarreko hegoaldean dituen operazioak eteteko baldintzapean adostu dute su-etena.

AEBren bitartekaritzarekin, plan bat diseinatu dute Libanon "gune pilotuak" sortzeko, zeintzuetan Libanoko armadak izango duen kontrola, talde islamista baztertuta, adierazpen bateratu batean zehaztu dutenez.

Gainera, ekainaren 22an AEBko hiriburuan beste negoziazio-erronda bat egitekotan gelditu dira bi aldeak. 

Yechiel Leiter eta Nada Hamadeh, Israelek eta Libanok AEBn dituzten enbaxadoreak, AEBko Estatu Departamentuaren egoitzan bildu dira astearte eta asteazken honetan, aurtengo laugarren erronda, bake negoziazioen testuinguruan. Apirilaren 14an egin zuten aurrenekoa. 

Nabarmentzekoa da 1993tik Israelen eta Libanoren artean ez dela harreman diplomatikorik izan eta apirilekoa maila goreneko harremana izan zen.

Orain arte, kontaktuak baliagarriak izan dira pixkanaka-pixkanaka su-etena onartu eta zabaltzeko. Israelek, ordea, menia hautsi eta areagotu egin du Libanoko inbasioa, dioenez, Hezbollahk botatako jaurtigaiei erantzuteko, hura negoziazioen aurka dagoelakoan. 

Adierazpen bateratuan azaldu dutenez, asteazken honetan amaitutako erronda baliagarria izan da su-etena ezartzeko, baldintza batekin beti ere: "Hezbollahk erasoak bertan behera uztea" eta Litani ibaiaren eta Israelgo mugaren artean dituen "operatibo guztiak handik ateratzea". 

"AEBren laguntzarekin, bi aldeek adostu dute eremu pilotuak sortzea ahalik eta azkarren, zeintzuetan Libanoko Indar Armatuek kontrol esklusiboa izango baituten, Estatuarenak ez diren gainerako eragile guztiak bertatik aterata", azpimarratu dute, Hezbollahri erreferentzia eginez. 

"Neurri horiek bake eta segurtasun akordio integral baterantz aurrera egitea ahalbidetuko dute", ziurtatu dute, eta ekainaren 22an elkarrizketei berrekitea adostu dute, "akordio integral bat lortzeko asmoz".

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