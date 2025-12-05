Netflixek Warner Bros. Discovery eskuratuko du, 82.700 milioi dolarren truke
Bi konpainiek akordio bat lortu dute ostiral honetan, zinema eta telebista estudioak eta HBO barne hartzen dituena.
Netflixek Warner Bros. Discovery eskuratuko du, zinema eta telebista estudioak barne, baita HBO ere, 82.700 milioi dolarren truke, bi konpainiek ohar baten bidez jakitera eman dutenez ostiral honetan.
Testuinguru horretan, Netflixek egindako azken eskaintza 27,75 dolarrekoa izan da WBDren akzio bakoitzeko, eta Paramountek 24 dolar proposatu ditu, Cromcastekin batera Warner Bros. Discovery erosteko interesa zuten hirurak.
Transakzioa Discovery Global telebista ardatz duen konpainiaren banaketaren ondoren ixtea espero da, CNN, TNT Sports, Discovery+ eta Europako kanal irekiak barnean hartuta. Hori 2026ko hirugarren hiruhilekoan osatzea aurreikusita dago.
WBDren salerosketa gauzatzeko lehen urratsa urrian eman zen, Paramounten eskaintza batekin, zeinak akzioko 27 dolar eskaini zituen konpainiaren ehuneko ehunean.
Paramountek prozesuan partzialtasuna salatu zuen atzo gutun ireki batean, Netflixen alde egiten zuela argudiatuta. Edonola ere, WBD erosteak ikus-entzunezko entretenimenduko bi konpainia nagusiren fusioa dakar.
Katalogoan HBOren The Big Bang Theory, The Sopranos edo Game of Thrones bezalako ekoizpenak eta The Wizard of Oz bezalako filmak daude. Ekoizpen horiek guztiek Netflixen telesailekin bat egingo dute, hala nola Wednesday, La casa de papel eta Bridgerton. Baita Harry Potter, Stranger Things eta Squid Game ere.
"Gure misioa beti izan da mundua entretenitzea", adierazi du Ted Sarandos Netflixeko zuzendarikideak oharrean.
David Zaslav Warner Broseko. Discoveryko presidente eta zuzendari exekutiboak adierazi duenez, "akordioak munduko bi narratiba konpainia garrantzitsuenak batzen ditu, entretenimendua pertsona gehiagori eramateko helburuarekin".
