SARE SOZIALAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Europako Batzordeak espedientea ireki dio X sare sozialari, Groken bitartez egiten diren irudi sexualizatuengatik

Elon Musken enpresak Grok adimen artifizialari lotutako arriskuak aztertu eta arindu ote dituen argitu nahi du Bruselak. 

Shah Alam (Malaysia), 12/01/2026.- The Grok artificial intelligence (AI) website is displayed on a mobile phone as a nationwide restriction on the service takes effect, in Shah Alam, outside Kuala Lumpur, Malaysia 12 January 2026. The Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) ordered a temporary block on the tool starting 11 January, citing its 'repeated misuse' to generate non-consensual sexually explicit images and 'grossly offensive' content. According to the regulator, the action was taken after social media platform X and xAI, the start-up behind Grok, failed to implement adequate technical safeguards despite multiple formal notices. (Malasia) EFE/EPA/FAZRY ISMAIL
Xren adimen artifiziala, Grok. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europako Batzordeak astelehen honetan jakinarazi duenez, Grok adimen artifizialarekin sortutako irudi sexualizatuengatik —eta beste eduki batzuengatik— espedientea ireki dio X sare sozialari, zerbitzu digitalen Europako araudia urratu duelakoan. 

Espedienteak ez du zehazten ikerketa zein epetan amaitu beharko den, baina Europar Batasuneko iturrien arabera, "lehentasunezko" gaia izango da, dituen "arriskuak" kontuan izanda. 

Aurrerantzean, hainbat pauso aurreikusten dira: informazio gehiago eskatzea, alderdiekin hitz egitea eta konpainiaren erantzuna aztertzea. Izan ere, Europako araudia urratu duela ebatziko balitz, fakturazioaren % 6ko isuna jaso lezake. 

Zehazki, Elon Musken enpresak Grok adimen artifizialari lotutako arriskuak aztertu eta arindu ote dituen argitu nahi du Bruselak.

Eguneko Titularrak Sare Sozialak Europar Batasuna Twitter Teknologia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X