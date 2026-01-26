REDES SOCIALES
La Comisión Europea abre expediente sancionador a X por las imágenes sexualizadas de Grok

Bruselas evaluará si X ha examinado y mitigado los riesgos asociados con la puesta en marcha de las funciones de su inteligencia artificial, Grok, en la Unión Europea.

Shah Alam (Malaysia), 12/01/2026.- The Grok artificial intelligence (AI) website is displayed on a mobile phone as a nationwide restriction on the service takes effect, in Shah Alam, outside Kuala Lumpur, Malaysia 12 January 2026. The Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) ordered a temporary block on the tool starting 11 January, citing its 'repeated misuse' to generate non-consensual sexually explicit images and 'grossly offensive' content. According to the regulator, the action was taken after social media platform X and xAI, the start-up behind Grok, failed to implement adequate technical safeguards despite multiple formal notices. (Malasia) EFE/EPA/FAZRY ISMAIL
Agencias | EITB

Última actualización

La Comisión Europea ha informado este lunes del inicio de una investigación formal contra X por las imágenes sexualizadas generadas sin consentimiento por Grok, su asistente de Inteligencia Artificial (IA) integrado, y otros contenidos controvertidos, que Bruselas sospecha que violan la ley europea de servicios digitales. 

El expediente sancionador no establece un plazo claro para la conclusión de la investigación, pero fuentes comunitarias aseguran que lo abordarán como una "prioridad", conscientes de los "riesgos" que plantea.

El procedimiento comunitario prevé distintas etapas, desde la petición de más información, contactos con terceras partes y análisis de la réplica de defensa de la compañía antes de concluir la investigación que, en última instancia, prevé multas millonarias en caso de incumplimiento de hasta el 6 % de la facturación global.

En concreto, el Ejecutivo comunitario actúa para aclarar si la compañía de Elon Musk está tomando las medidas adecuadas para evaluar y mitigar riesgos sistémicos que plantea el chatbot Grok, incluida la difusión de contenidos ilegales y su efecto negativo en cuestiones como la violencia contra la mujer, el bienestar físico y la salud mental.

También examinará si X cumple con las obligaciones de elaborar y presentar a Bruselas el informe de evaluación de riesgos 'ad hoc' sobre las funcionalidades de Grok y su impacto en los riesgos de X.

