La Comisión Europea abre expediente sancionador a X por las imágenes sexualizadas de Grok
Bruselas evaluará si X ha examinado y mitigado los riesgos asociados con la puesta en marcha de las funciones de su inteligencia artificial, Grok, en la Unión Europea.
La Comisión Europea ha informado este lunes del inicio de una investigación formal contra X por las imágenes sexualizadas generadas sin consentimiento por Grok, su asistente de Inteligencia Artificial (IA) integrado, y otros contenidos controvertidos, que Bruselas sospecha que violan la ley europea de servicios digitales.
El expediente sancionador no establece un plazo claro para la conclusión de la investigación, pero fuentes comunitarias aseguran que lo abordarán como una "prioridad", conscientes de los "riesgos" que plantea.
El procedimiento comunitario prevé distintas etapas, desde la petición de más información, contactos con terceras partes y análisis de la réplica de defensa de la compañía antes de concluir la investigación que, en última instancia, prevé multas millonarias en caso de incumplimiento de hasta el 6 % de la facturación global.
En concreto, el Ejecutivo comunitario actúa para aclarar si la compañía de Elon Musk está tomando las medidas adecuadas para evaluar y mitigar riesgos sistémicos que plantea el chatbot Grok, incluida la difusión de contenidos ilegales y su efecto negativo en cuestiones como la violencia contra la mujer, el bienestar físico y la salud mental.
También examinará si X cumple con las obligaciones de elaborar y presentar a Bruselas el informe de evaluación de riesgos 'ad hoc' sobre las funcionalidades de Grok y su impacto en los riesgos de X.
Te puede interesar
Investigan nuevas filtraciones de datos de Pradales, Chivite y otros presidentes autonómicos
El 'hacker' de sobrenombre Eurogosth ha difundido el DNI, direcciones o teléfonos de responsables autonómicos, mientras que el 'hacker' con el alias Vindex, ha difundido en dos fases información de carácter personal del ministro Puente y otros altos cargos de Transportes.
TikTok crea una empresa conjunta bajo control estadounidense para esquivar el veto de la app en EEUU
El presidente estadounidense, Donald Trump, principal impulsor del acuerdo, ha celebrado en redes sociales la confirmación de la noticia, adelantada por la prensa hace un mes, destacando la importancia de la app en el apoyo de los jóvenes en su triunfo electoral de 2024.
Caída de X a nivel global por segunda vez esta semana
La red social, así como su IA, Grok, han dejado de funcionar con normalidad esta tarde en todo el planeta. El pasado martes también estuvo caída durante una hora.
X bloqueará la generación de imágenes sexualizadas con Grok
La red social amplía las restricciones de su inteligencia artificial tras la polémica por la creación de imágenes de personas reales con ropa íntima, incluidas menores de edad. La medida se aplica también a los suscriptores de pago.
Grok, la inteligencia artificial de X, se convierte en una herramienta para la violencia machista
Miles de usuarios están utilizando la IA de Elon Musk para generar imágenes de mujeres sexualizadas sin su consentimiento. Este hecho ha generado una gran controversia en el mundo. Por ello, hemos hablado con dos mujeres de Colectiva Femias, que cruza arte, feminismo e IA para cuestionar sus sesgos y construir tecnologías más justas.
Gobiernos de todo el mundo presionan a X por los “deepfakes” sexuales generados por su IA Grok
En Europa, varios gobiernos han abierto investigaciones para evaluar si este tipo de contenidos son ilegales.
ChatGPT y Copilot dejan de funcionar en WhatsApp y solo seguirá Meta AI
Las nuevas políticas de la plataforma de mensajería vetan los ‘chatbots’ de terceros, lo que obliga a OpenAI y Microsoft a retirar sus asistentes a partir de mañana.
La Wikipedia cumple 25 años y la edición en euskera se consolida como referente de las lenguas minorizadas
La enciclopedia libre y colaborativa más grande del mundo celebra su 25º aniversario con más de 60 millones de artículos, mientras la Wikipedia en euskera destaca por su crecimiento sostenido, su comunidad activa y su papel clave en la preservación y difusión del euskera en internet.
Alertan de los riesgos, incluso penales, de publicar imágenes de otras personas, sean reales o generadas con IA
La Agencia Española de Protección de Datos advierte de que el uso irreflexivo de estas herramientas puede vulnerar derechos fundamentales y derivar en responsabilidades legales, especialmente en casos de contenido íntimo, sexualizado o que afecta a menores.