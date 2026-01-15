IA
Grok, la inteligencia artificial de X, se convierte en una herramienta para la violencia machista

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Grok, Xren adimen artifiziala, indarkeria matxistarako erraminta berria
Miles de usuarios están utilizando la IA de Elon Musk para generar imágenes de mujeres sexualizadas sin su consentimiento. Este hecho ha generado una gran controversia en el mundo. Por ello, hemos hablado con dos mujeres de Colectiva Femias, que cruza arte, feminismo e IA para cuestionar sus sesgos y construir tecnologías más justas.

Inteligencia artificial Feminismo Violencia machista Tecnología

