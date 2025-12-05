Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery por 82 700 millones de dólares
Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery, incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO, por 82 700 millones de dólares, según han anunciado este viernes las dos compañías en un comunicado conjunto.
La oferta final de Netflix ha sido de 27,75 dólares por acción de WBD, frente a los 24 que había propuesto Paramount, que junto a Cromcast eran los tres interesados en la adquisición de Warner Bros. Discovery.
Se espera que la transacción se cierre tras la previamente anunciada separación de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión, que englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa. Está previsto que esta operación se complete en el tercer trimestre de 2026.
Las ofertas por la totalidad o parte de WBD comenzó en octubre con una oferta de Paramount, que ofreció 27 dólares por acción por el cien por cien de la compañía.
Paramount denunció ayer en una carta abierta parcialidad en el proceso, alegando que favorecía a Netflix. La compra de WBD supone la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual.
El catálogo incluirá producciones de HBO como 'The Big Bang Theory', 'Los soprano' o 'Juego de tronos', o películas como 'El mago de Oz' y del universo DC, que se unirán a series de Netflix como 'Wednesday', 'La casa de papel', 'Los Bridgerton' o 'Adolescencia'. También la saga de 'Harry Potter', 'Stranger Things', y 'El juego del calamar'.
"Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo", ha afirmado en el comunicado Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.
Por su parte, el presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha asegurado que "el anuncio une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo, para llevar aún a más personas el entretenimiento que más disfrutan".
