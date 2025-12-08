Paramount lanza una opa hostil de 108 400 millones por Warner Bros tras perder con Netflix
El viernes se hizo público que Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery por 82 700 millones de dólares, y este lunes Paramount Skydance ha lanzado una OPA hostil que supera la oferta, por lo que habrá que ver cómo se resuelve finalmente la operación.
Paramount Skydance ha lanzado este lunes una oferta pública de adquisición hostil por Warner Bros. Discovery (WBD) dirigiéndose directamente a los accionistas con una oferta en efectivo de 30 dólares por acción, lo que valora la empresa en 108 400 millones de dolares y está por encima de la propuesta ganadora de compra de WBD por parte de Netflix de 27,75 dólares en efectivo y acciones.
El director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, ha explicado la operación: "El 1 de diciembre hicimos una oferta a su junta directiva para adquirir WBD. Tuvimos una conversación con David Zaslav (director ejecutivo de WBD). Él regresó con una serie de problemas. Nosotros, el 4 de diciembre, enviamos una oferta que abordaba cada uno de ellos, que es superior a la oferta que firmaron", ha explicado Ellison en una entrevista con CNBC.
Según Ellison, la oferta de hoy es: "de 30 dólares por acción, todo en efectivo, 41 000 millones de dólares en capital respaldados por la familia Ellison y RedBird y 54 000 millones de dólares en deuda con compromisos de Citi, Bank of America y Apollo".
No obstante, la plataforma Netflix anunció el pasado viernes que había presentado una oferta por 83 000 millones de dólares para comprar una parte importante de WBD, un acuerdo aprobado por los consejos de administración de ambas compañías.
"La oferta de Paramount por la totalidad de WBD proporciona a los accionistas 18 000 millones de dólares más en efectivo que la contraprestación de Netflix", ha señalado este lunes Paramount en un comunicado y ha añadido que con su oferta se dirige a los accionistas porque el consejo de administración de WBD está "persiguiendo una propuesta inferior" que conduciría a "un proceso complicado de aprobación regulatoria".
"Estamos en Wall Street, donde el efectivo sigue siendo el rey. Estamos ofreciendo a los accionistas 17 600 millones de dólares más en efectivo que el acuerdo que tienen actualmente con Netflix, y creemos que cuando vean lo que incluye nuestra oferta, votarán a favor", ha dicho Ellison.
Tras la noticia de hoy, las acciones Paramount Skydance han subido más de un 5,5 %, la de WBD casi un 6 %, mientras que las de Netflix han bajado más de un 4,5 %.
Ellison también ha advertido de que el acuerdo entre Netflix y WBD podría perjudicar a Hollywood, ya que Netflix tiene 310 millones de suscriptores globales: "Cuando combinas el streamer número uno con el número tres, eso crea una compañía que tiene un poder de mercado sin precedentes, más de 400 millones de suscriptores. El siguiente competidor más grande es Disney, con poco menos de 200 millones. Eso es malo para Hollywood, es malo para la comunidad creativa, es malo para los consumidores".
Te puede interesar
Zelenski y los líderes del E3 terminan su reunión en Londres con pocos avances en un "momento crítico"
El presidente de Ucrania constata "pequeños pasos hacia la paz" y espera devolver pronto a EEUU una versión revisada del plan de Trump. Tras la reunión, el presidente de Ucrania ha volado a Bruselas, donde celebrará una reunión con Von der Leyen, Costa y Rutte.
Un terremoto de magnitud 7,6 sacude el norte de Japón y activa una alerta por tsunami
Las autoridades han evacuado a más de 23 000 personas por el peligro de olas de hasta tres metros. La empresa Tohoku Electric Power, operadora de las dos centrales nucleares que se encuentran en la zona del terremoto, se encuentran revisando la situación en las plantas.
Miles de personas celebran en Siria el primer aniversario de la caída del dictador Bashar Al Asad
Decenas de miles de personas han salido hoy a las calles de Damasco ha celebrar el primer aniversario del día de la liberación, el día que puso fin a los 54 años de dictadura de la familia Al Asad, y a 13 años de guerra civil en Siria.
Swinney retomará el camino hacia la independencia de Escocia si gana las elecciones con una mayoría suficiente
El actual ministro principal de Escocia y líder del Partido Nacional Escocés ha vuelto a poner la independencia como eje de su campaña de cara a los comicios de mayo del año que viene.
A un año de la caída de Bashar Al-Assad, persisten los problemas y la incertidumbre en Siria
En el aniversario de la caída del dictador sirio, el país de Oriente Medio se encuentra en una encrucijada crucial. Se han logrado avances, pero al mismo tiempo muchos sirios siguen pasando apuros. El presidente sirio, Ahmed al-Shara, ha prometido que todo el país será reconstruido y ha pedido a la ciudadanía que aúne esfuerzos para ayudar a consolidar la estabilidad.
Los negociadores ucranianos informan hoy a Zelenski del borrador acordado con EE. UU. en la última ronda de contactos
El presidente de Ucrania estará este lunes en Londres para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, y tiene previsto viajar después a Bruselas para proseguir sus reuniones con sus principales aliados europeos. Uno de los principales puntos de discordia entre ucranianos y rusos es la exigencia del Kremlin de que Kiev le entregue el territorio que aún controla en su región del Donbás.
Varias personas muertas y miles de evacuados tras los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya
El conflicto entre Camboya y Tailandia, enquistado desde los tiempos del dominio colonial francés, volvió a estallaer en mayo de 2025 en la frontera de ambos países , y los enfrentamientos actuales han roto el acuerdo de paz sellado por ambos países el pasado octubre en Malasia, con la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump.
Netanyahu anuncia que la segunda fase de la tregua es "inminente" e implica el desarme de Hamás
Por su parte Hamás ha anunciado que esta tarde entregará a Israel, el último cuerpo de un rehén que quedaba en Gaza, como parte del acuerdo de alto el fuego.
El incendio en una discoteca deja al menos 25 muertos en Arpora, India
El suceso ha ocurrido en una zona turística del estado de Goa. La Policía investiga lo ocurrido.