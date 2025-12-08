Paramount lanza una opa hostil de 108 400 millones por Warner Bros tras perder con Netflix

Paramount Skydance ha lanzado este lunes una oferta pública de adquisición hostil por Warner Bros. Discovery (WBD) dirigiéndose directamente a los accionistas con una oferta en efectivo de 30 dólares por acción, lo que valora la empresa en 108 400 millones de dolares y está por encima de la propuesta ganadora de compra de WBD por parte de Netflix de 27,75 dólares en efectivo y acciones.



El director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, ha explicado la operación: "El 1 de diciembre hicimos una oferta a su junta directiva para adquirir WBD. Tuvimos una conversación con David Zaslav (director ejecutivo de WBD). Él regresó con una serie de problemas. Nosotros, el 4 de diciembre, enviamos una oferta que abordaba cada uno de ellos, que es superior a la oferta que firmaron", ha explicado Ellison en una entrevista con CNBC.



Según Ellison, la oferta de hoy es: "de 30 dólares por acción, todo en efectivo, 41 000 millones de dólares en capital respaldados por la familia Ellison y RedBird y 54 000 millones de dólares en deuda con compromisos de Citi, Bank of America y Apollo".



No obstante, la plataforma Netflix anunció el pasado viernes que había presentado una oferta por 83 000 millones de dólares para comprar una parte importante de WBD, un acuerdo aprobado por los consejos de administración de ambas compañías.



"La oferta de Paramount por la totalidad de WBD proporciona a los accionistas 18 000 millones de dólares más en efectivo que la contraprestación de Netflix", ha señalado este lunes Paramount en un comunicado y ha añadido que con su oferta se dirige a los accionistas porque el consejo de administración de WBD está "persiguiendo una propuesta inferior" que conduciría a "un proceso complicado de aprobación regulatoria".



"Estamos en Wall Street, donde el efectivo sigue siendo el rey. Estamos ofreciendo a los accionistas 17 600 millones de dólares más en efectivo que el acuerdo que tienen actualmente con Netflix, y creemos que cuando vean lo que incluye nuestra oferta, votarán a favor", ha dicho Ellison.



Tras la noticia de hoy, las acciones Paramount Skydance han subido más de un 5,5 %, la de WBD casi un 6 %, mientras que las de Netflix han bajado más de un 4,5 %.



Ellison también ha advertido de que el acuerdo entre Netflix y WBD podría perjudicar a Hollywood, ya que Netflix tiene 310 millones de suscriptores globales: "Cuando combinas el streamer número uno con el número tres, eso crea una compañía que tiene un poder de mercado sin precedentes, más de 400 millones de suscriptores. El siguiente competidor más grande es Disney, con poco menos de 200 millones. Eso es malo para Hollywood, es malo para la comunidad creativa, es malo para los consumidores".



