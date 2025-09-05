Andoni Ortuzar se incorpora como asesor externo a la consultora PwC
Andoni Ortuzar, expresidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), se unirá a la consultora internacional PwC como asesor externo. Tras su salida de la presidencia del Euzkadi Buru Batzar (EBB) el pasado mes de febrero, Ortuzar colaborará con la firma en el ámbito de la comunicación y los asuntos públicos.
PwC, una de las conocidas como 'Big Four' junto a Deloitte, KPMG y EY, es una de las grandes consultoras y auditoras internacionales con fuerte presencia en Euskadi. Su responsable en la Zona Norte es Asier Atutxa y su presidente en España, el vizcaíno Gonzalo Sánchez.
La consultora reforzará así su perfil institucional en un contexto en el que la interlocución con el sector público y político resulta cada vez más estratégica.
Ortuzar, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, fue director general de EiTB y tuvo un largo recorrido en el Gobierno Vasco y en la política institucional.
Esta incorporación llega tres años después de que el PNV, junto al PDeCAT, promoviera una modificación legislativa que para eliminar la obligación de rotación de auditoras cada diez años. Esta modificación permitió a PwC conservar dos de sus principales contratos en el Ibex 35: las auditorías del Banco Santander y Telefónica, que estaban en riesgo por el límite de permanencia.
Más noticias sobre política
Polémica en la apertura del Año Judicial por la presencia de García Ortiz y la ausencia de Feijóo
Las asociaciones consideran "insólita" la presencia del fiscal general, procesado por el Tribunal Supremo, y el líder del PP ha anunciado que no acudirá al acto de hoy viernes "para no avalar un choque institucional frente al rey".
Otxandiano: "La ciudadanía ha aprovechado la protesta civil para alzar la voz, y hay que estar orgullosos"
Pello Otxandiano, parlamentario de EH Bildu, ha destacado en una entrevista en el programa 'Faktoria' de Euskadi Irratia que la protesta ciudadana en Bilbao es un resquicio para la esperanza.
El lehendakari recibe a PP y Sumar en el inicio de la ronda de contactos
El objetivo de estos encuestros es tratar los temas de la agenda vasca de los próximos meses con los partidos del Parlamento Vasco. A primera hora ha recibido a Javier de Andrés y, poco después, a Jon Hernández.
Albares afirma que es partidario de la expulsión del equipo israelí de La Vuelta ciclista
El ministro español de Asuntos Exteriores ha puesto como ejemplo la expulsión de Rusia de competiciones deportivas por la invasión en Ucrania.
La AN se opone a entregar al Parlamento de Navarra información del 'caso Koldo' por tener "carácter reservado"
El juez Ismael Moreno ha insistido en que la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge que "las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral", una negativa que cuenta con el respaldo de la Fiscalía.
Ernai se movilizará el 14 de septiembre en San Sebastián a favor de la independencia
Coincidiendo con la final de las regatas de la bandera de la Concha, la organización juvenil aboga por dar “otro empujón” hacia la independencia.
Aparecen pintadas de "genocidas" y "Hamás mátalos" sobre la escultura en memoria de la comunidad judía en Vitoria-Gasteiz
El ataque tuvo lugar ayer en la escultura que rinde homenaje al antiguo cementerio judío en el barrio de Judimendi.
Aburto: "Me duele en el alma la imagen de un Bilbao que no nos representa en absoluto"
"Ayer tuvimos la oportunidad de dar la imagen de un Bilbo solidario, humano y pacifista", ha lamentado el alcalde de Bilbao, y ha criticado que se haya "usado la violencia poniendo en peligro la integridad de los ciclistas". "No, no y no", ha enfatizado.
Una avería en el avión obliga a Sánchez a cancelar su viaje a París para reunirse con Zelenski y otros líderes
Sánchez se conectará finalmente por videoconferencia a la reunión de líderes de la 'coalición de voluntarios' en la que se iba a discutir sobre las garantías de seguridad a brindar a Ucrania en caso de un acuerdo de alto el fuego con Rusia.