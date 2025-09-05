Política
Andoni Ortuzar se incorpora como asesor externo a la consultora PwC

El expresidente del PNV asesorará en comunicación y asuntos públicos a una de las grandes firmas internacionales del sector.
andoni ortuzar
Andoni Ortuzar, durante su etapa en el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Andoni Ortuzar kanpoko aholkulari gisa arituko da PwC aholkularitza-enpresan
author image

EITB

Última actualización

Andoni Ortuzar, expresidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), se unirá a la consultora internacional PwC como asesor externo. Tras su salida de la presidencia del Euzkadi Buru Batzar (EBB) el pasado mes de febrero, Ortuzar colaborará con la firma en el ámbito de la comunicación y los asuntos públicos.

PwC, una de las conocidas como 'Big Four' junto a Deloitte, KPMG y EY, es una de las grandes consultoras y auditoras internacionales con fuerte presencia en Euskadi. Su responsable en la Zona Norte es Asier Atutxa y su presidente en España, el vizcaíno Gonzalo Sánchez.

La consultora reforzará así su perfil institucional en un contexto en el que la interlocución con el sector público y político resulta cada vez más estratégica.

Ortuzar, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, fue director general de EiTB y tuvo un largo recorrido en el Gobierno Vasco y en la política institucional.

Esta incorporación llega tres años después de que el PNV, junto al PDeCAT, promoviera una modificación legislativa que para eliminar la obligación de rotación de auditoras cada diez años. Esta modificación permitió a PwC conservar dos de sus principales contratos en el Ibex 35: las auditorías del Banco Santander y Telefónica, que estaban en riesgo por el límite de permanencia.

