Los Verdes Equo celebran en Vitoria-Gasteiz el 15 aniversario de su fundación

El secretario general de PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que los acuerdos con el PNV son "una fórmula de éxito", por lo que el PSE "estará en esa fórmula de éxito todo el tiempo que haga falta". Andueza, junto a los cinco consejeros socialistas del Gobierno Vasco, ha participado en un acto para hacer balance de los dos años de legislatura en Euskadi, en el marco de los acuerdos de coalición con el PNV en las instituciones vascas, puestos en marcha hace ahora 11 años.