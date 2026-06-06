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Los Verdes Equo celebran en Vitoria-Gasteiz el 15 aniversario de su fundación

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Los verdes Equo alderdiaren hamabostgarren urteurrena ospatu dute Gasteizen
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EITB

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El partido los Verdes Equo ha celebrado hoy los 15 años de su fundación en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz. Un encuentro en el que han destacado que las ideas que les empujaron a nacer como formación siguen vigentes y son más necesarias que nunca .

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