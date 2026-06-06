Varios colectivos convocan una manifestación para el 20 de junio para denunciar la "represión e impunidad" de la Ertzaintza

Varios colectivos sociales, entre los que se encuentran Euskal Herriko Global Sumud Flotilla, Herri Norte y familiares y amigos Iñigo Cabacas, Iker Arana y Amaia Zabarte, han convocado una manifestación el próximo 20 de junio en Bilbao para denunciar la "represión y la impunidad" de la Ertzaintza y la "campaña de criminalización" del Ejecutivo vasco.

La movilización, que bajo el lema 'Ante la criminalización del Gobierno Vasco, defendamos los derechos civiles y políticos', recorrerá las calles de la capital vizcaína desde la Plaza Circular (17:30 horas). Entre los convocantes están "víctimas de la violencia de la Ertzaintza" como Iker Arana y Amaia Zabarte; sindicatos de vivienda que "han recibido multas y golpes por hacer frente a desahucios"; o aficionados de equipos de fútbol que "sufren criminalización y acoso continuos". También respaldan la convocatoria Azpeitia Errepresioaren Aurka o Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), que el pasado verano "sufrieron tanto los excesos de la Ertzaintza como una criminalización constante".



Los colectivos denuncian haber "padecido la represión ejercida por la Ertzaintza, bajo el mando del Departamento de Seguridad" y han admitido que viven "con preocupación tanto la criminalización del movimiento popular como la absoluta impunidad" de la policía vasca. "Porque queremos marcarle un límite a la represión y, concretamente, a la constante campaña de criminalización del Gobierno Vasco contra el movimiento popular", han insistido.

En este sentido, han recordado los incidentes registrados durante el recibimiento a activistas de la flotilla en el aeropuerto de Bilbao el pasado 23 de mayo, y han destacado que estos hechos "no son un caso aislado", ya que, en sus palabras, "a esa brutalidad se suman docenas de casos de detenciones, porrazos, cargas e intentos de criminalización" por "enfrentar el fascismo, por defender la autogestión, por hacer frente a los desahucios o por intentar abrir gaztetxes".



En opinión de estos colectivos, hay "un problema evidente: existe un odio hacia los movimientos populares" por parte del PNV y de la Ertzaintza y "el aumento de la criminalización y de la violencia policial dan fe de ello".





