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Hainbat eragilek manifestazioa deitu dute ekainaren 20rako, Ertzaintzaren "errepresioa eta inpunitatea" salatzeko

Deitzaileen artean daude Euskal Herriko Global Sumud Flotilla, Iñigo Cabacasen, Amaia Zabarteren eta Iker Aranaren senide eta lagunak edota Mugimendu Sozialista. "Herri mugimenduaren aurkako kriminalizazio kanpaina" egitea egotzi diote Jaurlaritzari taldeok.

12 taldek deitu dute manifestazioa.
Deitzaileak, gaurko prentsaurrekoan. Argazkia: EITB
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EITB

Azken eguneratzea

Hainbat eragile sozial eta politikok, tartean Euskal Herriko Global Sumud Flotillak, Herri Nortek eta Iñigo Cabacasen, Iker Aranaren eta Amaia Zabarteren senide eta lagunek, manifestazioa deitu dute ekainaren 20rako Bilbon, Ertzaintzaren "errepresioa eta inpunitatea" eta Jaurlaritzaren "kriminalizazio kanpaina" salatzeko. 

“Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean, eskubide zibil eta politikoak defendatu” lelopean, gaur 15 egingo dute martxa (17:30ean, Plaza Biribiletik). Honakoak daude deitzaileen artean: "Ertzaintzaren bortizkeriaren" biktimak, hala nola Iker Arana eta Amaia Zabarte; etxegabetzeei aurre egiteagatik isunak eta kolpeak jaso dituzten etxebizitza sindikatuak; "kriminalizazio eta jazarpen etengabea" jasaten duten futbol taldeetako zaleak; edota aurreko udan Ertzaintzaren "gehiegikeria zein kriminalizazio etengabea" pairatu zuten Azpeitia Errepresioaren Aurka taldea eta GKS. 

Gaur salatu dutenez, "azken boladan, Segurtasun Sailak gidatuta, Ertzaintzaren partetik errepresioa jaso dugun eragileak ere bagara, kezkaz bizi dugunak herri mugimenduaren aurkako kriminalizazioa eta Poliziaren erabateko inpunitatea".

"Muga jarri nahi diogu errepresioari eta, zehazki, Eusko Jaurlaritzak herri mugimenduaren aurka mantentzen duen kriminalizazio kanpaina etengabeari", aldarrikatu dute.

Kanpaina horren adibide ugari daudela azpimarratu dute talde deitzaileek. Besteak beste, maiatzaren 23an Bilboko aireportuan Global Sumud Flotillako ekintzaileei egindako harreran izandako istiluak aipatu dituzte. Dena dela, adierazi dute gertakariok ez direla kasu "isolatua", eta erantsi dute "dozenaka atxiloketa, borrakada, karga eta kriminalizazio kasuri" batzen zaizkiela. 

Kolektibo horien iritziz, "begi bistako arazo bat dago: herri mugimenduen aurkako gorrotoa dago EAJren eta Ertzaintzaren aldetik, eta kriminalizazioa zein biolentzia polizialaren areagotzea horren lekuko dira".

Manifestazioak Bilbo Ertzaintza Eusko Jaurlaritza Politika

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