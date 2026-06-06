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Otegi advierte que adelantar elecciones es "abrirle la puerta" a PP y Vox: "Pocas bromas"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Otegik ohartarazi du hauteskundeak aurreratzea PPri eta Voxi "atea irekitzea" dela: "Txantxa gutxi"
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EITB

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A su parecer, quien aboga por un adelanto en las elecciones generales "le tiene que decir a este país qué gana el pueblo vasco, sus trabajadores, sus mujeres, sus jóvenes y su condición nacional con un gobierno de PP y Vox".

Arnaldo Otegi EH Bildu Política

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SAN SEBASTIÁN, 06/06/2026.- El secretario general de PSE-EE, Eneko Andueza, ha participado este sábado en San Sebastián junto a los cinco consejeros socialistas del Gobierno Vasco en un acto político para hacer balance de los dos años de legislatura en Euskadi y analizar los proyectos pendientes en el marco de los acuerdos de coalición con el PNV.EFE/Javier Etxezarreta
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Hace  min.

Andueza afirma que el PSE-EE estará en los acuerdos con el PNV todo el tiempo que haga falta

El secretario general de PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que los acuerdos con el PNV son "una fórmula de éxito", por lo que el PSE "estará en esa fórmula de éxito todo el tiempo que haga falta". Andueza, junto a los cinco consejeros socialistas del Gobierno Vasco, ha participado en un acto para hacer balance de los dos años de legislatura en Euskadi, en el marco de los acuerdos de coalición con el PNV en las instituciones vascas, puestos en marcha hace ahora 11 años.

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