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Colocan en San Sebastián una placa en memoria de Luis García Lozano, asesinado por ETA en 1991

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 1991n ETAk hildako Luis Garcia Lozanoren omenezko plaka jarri dute Donostian
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EITB

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Con esta nueva instalación, son ya 38 las placas colocadas por el Consistorio dentro de la iniciativa impulsada hace dos legislaturas para visibilizar en el espacio público a las víctimas del terrorismo y de la violencia de motivación política que perdieron la vida en la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.


Víctimas del terrorismo Política Donostia-San Sebastián

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SAN SEBASTIÁN, 06/06/2026.- El secretario general de PSE-EE, Eneko Andueza, ha participado este sábado en San Sebastián junto a los cinco consejeros socialistas del Gobierno Vasco en un acto político para hacer balance de los dos años de legislatura en Euskadi y analizar los proyectos pendientes en el marco de los acuerdos de coalición con el PNV.EFE/Javier Etxezarreta
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Andueza afirma que el PSE-EE estará en los acuerdos con el PNV todo el tiempo que haga falta

El secretario general de PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que los acuerdos con el PNV son "una fórmula de éxito", por lo que el PSE "estará en esa fórmula de éxito todo el tiempo que haga falta". Andueza, junto a los cinco consejeros socialistas del Gobierno Vasco, ha participado en un acto para hacer balance de los dos años de legislatura en Euskadi, en el marco de los acuerdos de coalición con el PNV en las instituciones vascas, puestos en marcha hace ahora 11 años.

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