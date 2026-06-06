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1991n ETAk hildako Luis Garcia Lozanoren omenezko plaka bat jarri dute Donostian

18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Guztira, 38 plaka jarri ditu Donostiako Udalak duela bi legealdi bultzatutako ekimenaren harian. Terrorismoaren eta indarkeria politikoaren biktimak leku publikoetan ikusarazteko bultzatu zuten egitasmoa, Udalak ohar baten bidez gogorarazi duenez.




Terrorismoaren biktimak Politika Donostia

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SAN SEBASTIÁN, 06/06/2026.- El secretario general de PSE-EE, Eneko Andueza, ha participado este sábado en San Sebastián junto a los cinco consejeros socialistas del Gobierno Vasco en un acto político para hacer balance de los dos años de legislatura en Euskadi y analizar los proyectos pendientes en el marco de los acuerdos de coalición con el PNV.EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Anduezak esan du PSE-EEk EAJrekin gobernatzeko duen koalizio formulari ahal den denbora guztian eutsiko diotela

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusia "oso harro" agertu da bi urte hauetan egindako lanagatik. Hainbat arlotan gobernuko bazkidearekin desadostasunak egon direla onartuta ere, EAJrekin duen koalizioaren garrantzia nabarmen du. Duela 11 urte hasi zuten ibilbidea formula arrakastatsua dela esan, eta sozialistek formula horri behar den denbora guztian eutsiko diotela iragarri du.

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