Andoni Ortuzar kanpo-aholkulari gisa arituko da PwC aholkularitza-enpresan
EAJko presidente ohiak komunikazio eta gai publikoetan aholkularitza lanetan jardungo du sektoreko nazioarteko enpresa handienetako batean.
Andoni Ortuzar, Euzko Alderdi Jeltzaleko (EAJ) presidente ohia, kanpo aholkulari gisa arituko da PwC nazioarteko aholkularitza-enpresan. Otsailean Euzkadi Buru Batzarreko (EBB) lehendakaritza utzi ondoren, Ortuzarrek nazioarteko enpresa honetan lan egingo du komunikazioaren eta gai publikoen esparruan.
PwC aholkularitza-enpresa handienetako bat da, eta Euskadin ere presentzia handia du. Gainera, arlo horretako enpresa nagusien artean da, 'Big Four' delakoaren parte; alegia, Deloittek, KPMGk eta EGk osatzen duten taldea. Euskaldun gehiago dira enpresan: Gonzalo Sanchez eta Asier Atutxa bizkaitarrak; enpresaren presidentea Espainian eta iparraldeko arduraduna, hurrenez hurren.
Aholkularitza-enpresak bere profil instituzionala indartuko du horrela, sektore publikoarekiko eta politikoarekiko komunikazioa gero eta estrategikoagoa den testuinguruan.
Ortuzar, Euskal Herriko Unibertsitatean Informazio Zientzietan lizentziaduna, EiTBko zuzendari nagusi ohia da eta ibilbide luzea izan du Eusko Jaurlaritzan eta politika instituzionalean.
Aldaketa hau iritsi da EAJk, PDeCATekin batera, hamar urtean behin auditoretzak txandakatzeko betebeharra ezabatzeko lege aldaketa bat sustatu eta hiru urtera. Horri esker, PwC-k bere kontratu nagusietako bi Ibex 35ean inskribatu ahal izan zituen; hain zuzen ere, Banco Santander eta Telefonicaren auditoretzak, iraunkortasun mugarengatik arriskuan zeudenak.
