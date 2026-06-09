¿Quién es Mikel Hidalgo, el candidato del PNV a la alcaldía de Bilbao?

El político Mikel Hidalgo, nacido en 1993, ha desarrollado su carrera entre el sector privado y el Gobierno Vasco, donde trabaja desde 2022 en proyectos ligados al desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Mikel Hidalgo (Bilbao, 1993) es uno de los perfiles jóvenes vinculados al impulso de la Agenda 2030 en Euskadi. Graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto, cuenta además con un Programa en Desarrollo Directivo y habla con fluidez euskera, castellano e inglés.

Inició su trayectoria profesional en la empresa PricewaterhouseCoopers (PwC), donde trabajó como auditor financiero. Posteriormente dio el salto al ámbito de la inversión y la gestión empresarial al incorporarse a Seed Capital como analista de inversiones y gestión de cartera.

Desde 2022 desarrolla su labor en el Gobierno Vasco. Primero trabajó en Lehendakaritza durante el mandato del lehendakari Iñigo Urkullu y actualmente continúa su actividad bajo la dirección del lehendakari Imanol Pradales.