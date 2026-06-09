¿Quién es Mikel Hidalgo, el candidato del PNV a la alcaldía de Bilbao?
El político Mikel Hidalgo, nacido en 1993, ha desarrollado su carrera entre el sector privado y el Gobierno Vasco, donde trabaja desde 2022 en proyectos ligados al desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Mikel Hidalgo (Bilbao, 1993) es uno de los perfiles jóvenes vinculados al impulso de la Agenda 2030 en Euskadi. Graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto, cuenta además con un Programa en Desarrollo Directivo y habla con fluidez euskera, castellano e inglés.
Inició su trayectoria profesional en la empresa PricewaterhouseCoopers (PwC), donde trabajó como auditor financiero. Posteriormente dio el salto al ámbito de la inversión y la gestión empresarial al incorporarse a Seed Capital como analista de inversiones y gestión de cartera.
Desde 2022 desarrolla su labor en el Gobierno Vasco. Primero trabajó en Lehendakaritza durante el mandato del lehendakari Iñigo Urkullu y actualmente continúa su actividad bajo la dirección del lehendakari Imanol Pradales.
Agenda 2030
Entre sus responsabilidades destaca la coordinación e implantación en Euskadi de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En este ámbito, participó en el proceso que culminó con la apertura en Bilbao del Secretariado de la Coalición Local 2030, la primera oficina de las Naciones Unidas establecida en Euskadi y encargada de coordinar a nivel mundial la aplicación local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Hidalgo también ha representado a Euskadi en distintos foros internacionales relacionados con el desarrollo sostenible. Entre ellos figura el High-level Political Forum on Sustainable Development celebrado en Nueva York, donde defendió el modelo vasco de desarrollo sostenible y las políticas de aplicación de la Agenda 2030. Asimismo, ha participado en encuentros internacionales celebrados en Estados Unidos, Egipto y Brasil vinculados a esta estrategia global.
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