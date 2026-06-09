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Nor da Mikel Hidalgo, EAJren Bilboko alkategaia?

Bilbon 1993an jaioa, sektore pribatuaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean garatu du bere ibilbidea. 2022tik garapen iraunkorrari eta 2030 Agendari lotutako Nazio Batuen proiektuetan dihardu.

Mikel Hidalgo Bilboko EAJ

Mikel Hidalgo. Argazkia: EAJ

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EITB

Azken eguneratzea

Mikel Hidalgo politikari bilbotarra 1993an jaio zen, eta sektore pribatuaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean garatu du bere ibilbidea. 2022tik, Eusko Jaurlaritza garapen jasangarriarekin eta Nazio Batuen 2030 Agendarekin lotutako proiektuetan aritu da lanean.

Mikel Hidalgo (Bilbo, 1993) Euskadiko 2030 Agendaren bultzadarekin lotutako profil gazteetako bat da. Deustuko Unibertsitatean Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan graduatua, Zuzendaritza Garapeneko Programa bat du, eta euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez hitz egiten du.

PricewaterhouseCoopers (PwC) enpresan hasi zuen bere ibilbide profesionala, eta bertan finantza-auditore gisa lan egin zuen. Ondoren, inbertsioen eta enpresa-kudeaketaren esparrura jauzi egin zuen, Seed Capitalen sartu baitzen inbertsioen eta zorroaren kudeaketaren analista gisa.

2022az geroztik, Eusko Jaurlaritzan egiten du lan. Lehenik, Lehendakaritzan aritu zen, Iñigo Urkullu lehendakariaren agintaldian, eta, gaur egun Imanol Pradales lehendakariaren zuzendaritzapean.

2030 Agenda

Bere arduren artean, Nazio Batuen 2030 Agenda Euskadin koordinatzea eta ezartzea da nabarmentzekoa. Arlo horretan, 2030 Agendaren Tokiko Koalizioaren Idazkaritza Bilbon irekitzeko prozesuan parte hartu zuen. Idazkaritza hori Nazio Batuek Euskadin ezarritako lehen bulegoa da, eta Garapen Jasangarriko Helburuen tokiko aplikazioa mundu-mailan koordinatzeaz arduratzen da.

Hidalgok Euskadi ordezkatu du garapen jasangarriarekin lotutako nazioarteko hainbat forotan. Horien artean dago High-level Political Forum on Sustainable Development, New Yorken egin zena. Bertan, garapen jasangarriaren euskal eredua eta 2030 Agenda aplikatzeko politikez mintzatu zen. Era berean, estrategia global horri lotuta Estatu Batuetan, Egipton eta Brasilen egindako nazioarteko topaketetan parte hartu du.

EAJ-PNV Bilbo Politika

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