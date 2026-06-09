Nor da Mikel Hidalgo, EAJren Bilboko alkategaia?
Bilbon 1993an jaioa, sektore pribatuaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean garatu du bere ibilbidea. 2022tik garapen iraunkorrari eta 2030 Agendari lotutako Nazio Batuen proiektuetan dihardu.
Mikel Hidalgo politikari bilbotarra 1993an jaio zen, eta sektore pribatuaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean garatu du bere ibilbidea. 2022tik, Eusko Jaurlaritza garapen jasangarriarekin eta Nazio Batuen 2030 Agendarekin lotutako proiektuetan aritu da lanean.
Mikel Hidalgo (Bilbo, 1993) Euskadiko 2030 Agendaren bultzadarekin lotutako profil gazteetako bat da. Deustuko Unibertsitatean Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan graduatua, Zuzendaritza Garapeneko Programa bat du, eta euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez hitz egiten du.
PricewaterhouseCoopers (PwC) enpresan hasi zuen bere ibilbide profesionala, eta bertan finantza-auditore gisa lan egin zuen. Ondoren, inbertsioen eta enpresa-kudeaketaren esparrura jauzi egin zuen, Seed Capitalen sartu baitzen inbertsioen eta zorroaren kudeaketaren analista gisa.
2022az geroztik, Eusko Jaurlaritzan egiten du lan. Lehenik, Lehendakaritzan aritu zen, Iñigo Urkullu lehendakariaren agintaldian, eta, gaur egun Imanol Pradales lehendakariaren zuzendaritzapean.
2030 Agenda
Bere arduren artean, Nazio Batuen 2030 Agenda Euskadin koordinatzea eta ezartzea da nabarmentzekoa. Arlo horretan, 2030 Agendaren Tokiko Koalizioaren Idazkaritza Bilbon irekitzeko prozesuan parte hartu zuen. Idazkaritza hori Nazio Batuek Euskadin ezarritako lehen bulegoa da, eta Garapen Jasangarriko Helburuen tokiko aplikazioa mundu-mailan koordinatzeaz arduratzen da.
Hidalgok Euskadi ordezkatu du garapen jasangarriarekin lotutako nazioarteko hainbat forotan. Horien artean dago High-level Political Forum on Sustainable Development, New Yorken egin zena. Bertan, garapen jasangarriaren euskal eredua eta 2030 Agenda aplikatzeko politikez mintzatu zen. Era berean, estrategia global horri lotuta Estatu Batuetan, Egipton eta Brasilen egindako nazioarteko topaketetan parte hartu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Eusko Jaurlaritzak 70 milioi eskaini ditu urtero medikuen lan-baldintzak eta soldatak hobetzeko
Alberto Martinez Osasun sailburuak Euskadiko profesional sanitarioekin egindako negoziazioen aurrerapenak azpimarratu ditu, eta Estatutu Marko berriaren tramitazioan Osasun Ministerioak egindako kudeaketa kritikatu du.
Otegi, Enplegu Publikoaren Legeaz: "Akordio eza ez da aukera bat"
Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaile nagusiak esan du "denbora irabazi" nahi izan dutela, euskararen legean negoziatzen jarraitu ahal izateko. Espainiako ustelkeria kasuen inguruan esan du "zalantzarik gabe borrokatu" behar dela, baina, haren ustez, funtsean helburu politiko batek eragin ditu operazioak: "PSOE hau" eta Pedro Sanchezek osatu duen ezkerreko aliantza suntsitzea.
Albiste izango dira: Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrenaren hasiera, Leon XIV.a Bartzelonan eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren aurkezpena
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Mikel Hidalgo izendatu dute Bilboko alkatetzarako EAJren hautagai, eta oinarrien esku geratu da berrespena
33 urte ditu eta Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan graduatua da. Imanol Pradalesen Lehendakaritzako kide da gaur egun. Hain zuzen ere, Nazio Batuen 2030 Agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat da.
Sanchezek ekainaren 24an emango ditu PSOEri eragiten dioten azken auziei buruzko azalpenak Kongresuan
Espainiako Gobernuko presidenteak berak eskatu zuen agerraldia egitea, joan den maiatzaren 27an, Guardia Zibilaren UCO unitatea Ferrazen sartu eta gero, Leire Diaz militante ohi sozialistaren auziarekin lotutako informazioa biltzera.
Martinez sailburuak iragarri du osasungintzan gaixoen parte-hartzea arautuko duen legea tramitatzen hasiko direla
Neurri aitzindaria izango da; izan ere, onartuz gero, Estatuko lehen legea izango da pazienteen elkarteek "osasun-politiken diseinuan eta erabakimenean" parte hartzea ahalbidetuko duena. Sailburuak hilabete barru hasi nahi du tramitazioa, Gobernu Kontseilura aurreproiektua eramanez.
Enplegu Publikoaren Legea erreformatzeko EAJk egindako proposamenak tramitazioan aurrera egingo du, EH Bilduren abstentzioari esker
"Akordiorik eza ez da aukera bat. Euskarak zein Enplegu Publikoaren Legeak akordio eta adostasun zabalak eskatzen dituzte", esan du EH Bilduk. Bestalde, koalizioaren jatorrizko proposamena ere eztabaidatuko da batzordean.
EAJk lidergoa mantenduko luke Araban eta Bizkaian, eta EH Bildu gailenduko litzateke Gipuzkoan
Eusko Jaurlaritzaren inkestaren arabera, PSE-EE hirugarren indarra izango litzateke hiru lurraldeetan, eta abstentzioa, % 41 ingurukoa.
"Kidetasunagatik" Errenteriako eraso matxistak ezkutatu izana egotzi dio Aitor Estebanek EH Bilduri
EBBko presidentearen arabera, "gertakariak modu pribatuan kudeatzeko, alegia, erasoak estaltzeko" proposatu zien ezker abertzaleak erasoen biktima izan diren emakumeei. "Elizak hainbat hamarkadatan erabili duen sistema bera da Errenteriakoa, eta Elizak egindakoa gaizki badago, eta badago, EH Bildurena ere bai", gaineratu du Estebanek.