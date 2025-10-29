NOMBRAMIENTO
Jon Insausti, investido alcalde de Donostia-San Sebastián

El edil del PNV, hasta ahora responsable de Cultura, Euskara y Turismo, ha tomado el relevo de Eneko Goia tras una década al frente del Ayuntamiento donostiarra.
GRAFCAV5778. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 29/10/2025.- El hasta ahora concejal de Cultura, Euskara y Turismo de San Sebastián, Jon Insausti (c), del PNV, es investido nuevo alcalde de la capital guipuzcoana en un pleno extraordinario, en sustitución de Eneko Goia (i), que renunció al cargo el pasado 16 de octubre. EFE/ Juan Herrero.
Euskaraz irakurri: Jon Insausti Donostiako alkate izendatu dute

Última actualización

Jon Insausti ha sido investido este miércoles nuevo alcalde de Donostia-San Sebastián, en un pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento. El edil del PNV, de 36 años, ha tomado el relevo de Eneko Goia, quien anunció el pasado 16 de octubre su renuncia a la Alcaldía tras considerar cerrado un ciclo de diez años al frente de la ciudad.

El pleno ha comenzado con la toma de posesión de Tomás Pascua, que sustituye al concejal del PP Jorge Mota, y de Idoia García, nueva edil del PNV tras la salida de Goia. Posteriormente, se ha procedido a la votación en la que Insausti ha obtenido la mayoría necesaria para convertirse en el nuevo regidor donostiarra.

“Ilusioa sortzen duen Donostia gaztetuaren alde” lan egiteko prest agertu da Jon Insausti
Durante las últimas semanas, la concejala Nekane Arzalluz ha ejercido como alcaldesa. Con la elección de Insausti, el PNV mantiene el liderazgo del Ayuntamiento de San Sebastián, que gobierna desde 2015.

El nuevo alcalde, donostiarra y euskaltzale, ha sido una de las figuras más destacadas del gobierno municipal en las dos últimas legislaturas, especialmente por su gestión en el área de Cultura, Euskara y Turismo. Su investidura abre una nueva etapa en la política municipal de la capital guipuzcoana, con el reto de dar continuidad al proyecto iniciado por Goia y reforzar la colaboración entre formaciones en el consistorio.

El nuevo alcalde, que ha recibido la makila de alcalde de manos de Goia, tras lo cual ha estrechado la mano a todos los portavoces de los grupos municipales, se ha mostrado "orgulloso" de asumir este cargo, algo que hace "con humildad".

Además, ha apuntado que asume este "reto", como "un reto de nuestra generación" en una ciudad "distinta" a la que conoció en 2015, aunque "el espíritu y la ambición se mantiene". "La Donostia que quiero es de las personas creativas y creadoras, las que vencen a la rutina", ha afirmado, para incidir en que su "misión" es "unir fuerzas al servicio de Donostia".

"Mi proyecto es transformar Donostia hacia dentro, hacia las personas", ha subrayado. Insausti ha subrayado que tiene "la ilusión de orientar este cambio hacia dentro". Además, ha señalado que las "prioridades" del Gobierno municipal serán "vivienda, seguridad, empleo y vida cotidiana".

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou, ha asegurado en Radio Euskadi que la voluntad del Ejecutivo vasco es "la de escuchar e intentar llegar a alcanzar acuerdos". "Tenemos la mano tendida para eso y pedimos que la actitud por la otra parte sea en ese sentido", ha afirmado, para añadir que, "cuanto más apoyo tengan los presupuestos, más allá de los dos partidos que sustentan este gobierno, estamos haciendo mejor al país al recoger esas sensibilidades". Nöel D'Anjou ha insistido que "para que haya ese ambiente de confianza al cual solemos aludir, e incluso, en este caso, EH Bildu hace alusión, lo que tenemos es que bajar un poco el tono".
