Jon Insausti, investido alcalde de Donostia-San Sebastián

El nuevo alcalde, que ha recibido la makila de alcalde de manos de Goia, tras lo cual ha estrechado la mano a todos los portavoces de los grupos municipales, se ha mostrado "orgulloso" de asumir este cargo, algo que hace "con humildad".

Además, ha apuntado que asume este "reto", como "un reto de nuestra generación" en una ciudad "distinta" a la que conoció en 2015, aunque "el espíritu y la ambición se mantiene". "La Donostia que quiero es de las personas creativas y creadoras, las que vencen a la rutina", ha afirmado, para incidir en que su "misión" es "unir fuerzas al servicio de Donostia".

"Mi proyecto es transformar Donostia hacia dentro, hacia las personas", ha subrayado. Insausti ha subrayado que tiene "la ilusión de orientar este cambio hacia dentro". Además, ha señalado que las "prioridades" del Gobierno municipal serán "vivienda, seguridad, empleo y vida cotidiana".