Jon Insausti apunta a ser el nuevo alcalde de Donostia en sustitución de Eneko Goia
Goia presentará su renuncia el día 16 de octubre tras la celebración del Pleno de Política General del Ayuntamiento donostiarra. Preguntado por su relevo en el cargo, Goia ha afirmado que ahora corresponde al partido designar a la persona que le relevará al frente de la alcaldía. El actual concejal de Cultura, Euskera y Turismo, se perfila como el candidato del PNV a la Alcaldía para las elecciones municipales de 2027.
Tras el anuncio del adiós de Eneko Goia al frente de la Alcaldía de Donostia / San Sebastián, próximamente se conocerá el nombre de la persona que le sucederá en el cargo.
De momento, no hay ninguna confirmación oficial, pero todo apunta a que su sustituto será el actual concejal de Cultura, Euskera y Turismo, Jon Insausti. Además, se perfila como el candidato del PNV a la Alcaldía para las elecciones municipales de 2027.
Goia ha explicado este jueves en rueda de prensa que presentará su renuncia el día 16 de octubre tras la celebración del Pleno de Política General, tras diez años en el cargo.
Preguntado por la persona que le sucederá en el cargo, Goia ha afirmado que "esa no es una cuestión que me corresponde a mí". "Yo he sido candidato del PNV a la Alcaldía de San Sebastián, he anunciado que pongo fin a este ciclo y la decisión de quién deba ser a partir de ahora alcalde de San Sebastián corresponde al partido al que pertenezco", ha destacado.
Por último, ha pedido a la ciudadanía que muestre su confianza y apoyo a la nueva persona al frente del Ayuntamiento.
