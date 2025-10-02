Eneko Goia deja la Alcaldía de Donostia

El actual primer edil de San Sebastián, Eneko Goia, dejará la alcaldía tras diez años al frente del Consistorio donostiarra.

En concreto, Goia dejará el cargo el 16 de octubre, como él mismo ha explicado en rueda de prensa.

Todo apunta a que su sustituto será Jon Insausti, actualmente, teniente de alcalde y concejal de Cultura, Deporte y Turismo.

En rueda de prensa, Goia ha detallado que presenta su renuncia al entender que su ciclo al frente del gobierno municipal donostiarra ha finalizado.



Arropado por el grupo municipal del PNV, Goia ha señalado que siempre estuvo en su mente "el límite de 10 años" para su mandato.



Ha recordado que se ha presentado cuatro veces como candidato del PNV a la Alcaldía -en la primera no logró acceder al cargo- y que tenía claro que no habría una quinta, tras lo que ha asegurado que el PNV tiene "cantera suficiente" para sustituirlo.

Sin embargo, no ha querido 'mojarse' sobre quién tomará su testigo al frente de la corporación municipal, y ha subrayado que es una decisión que corresponde tomar a su partido.

10 años como alcalde

Eneko Goia Laso (Donostia, 1971) llegó a la Alcaldía en 2015 tras la victoria del PNV con un 29,65 % de los votos y la firma de un pacto de gobierno con el PSE-EE, que permitió al partido jeltzale recuperar el consistorio después de casi tres décadas. Desde entonces, ha encadenado tres mandatos consecutivos, revalidando el cargo en las elecciones municipales de 2019 y 2023, en ambos casos también de la mano del PSE-EE.

Licenciado en Derecho por la EHU y con una diplomatura en Derecho Comunitario por la Universidad de Deusto, Goia comenzó su carrera profesional como profesor en el Instituto Superior de Marketing del País Vasco antes de dedicarse a la política. En 2011 fue candidato por primera vez a la Alcaldía, obteniendo seis concejales. Cuatro años más tarde logró el triunfo electoral que le abrió la puerta a la regiduría de Donostia.