Eneko Goia: "Es una decisión tomada desde hace tiempo, es bueno que haya ciclos con un principio y un final"
El actual alcalde de Donostia-San Sebastián ha anunciado que el 16 de octubre, al término del Pleno de Política General en el Ayuntamiento donostiarra, presentará su renuncia como alcalde. "Siempre estuvo en mi mente el límite de 10 años", ha explicado. Sobre su relevo, ha asegurado que esa decisión le compete a su partido.
El actual alcalde de Donostia-San Sebastián Eneko Goia (PNV) ha anunciado este martes en rueda de prensa que el próximo 16 de octubre será "mi último Pleno de Política General en el Ayuntamiento de San Sebastián, ya que al término de la misma presentaré mi renuncia".
Goia ha explicado que es "una decisión tomada desde hace tiempo, es bueno que haya ciclos con un principio y un final". Ha asegurado que "tiene que ver con mi manera de ver las cosas y lo que considero que es mejor para la ciudad".
Preguntado sobre la posibilidad de acceder a la quinta reelección, ha respondido que "no es oportuno". "Siempre estuvo en mi mente el límite de 10 años", ha añadido. El actual edil ha subrayado que han sido "diez años muy intensos", y que lo importante "es el proyecto de ciudad, y éste queda en muy buenas manos". Sobre su relevo, no ha adelantado quién le sustituirá y ha agregado que esa decisión le compete a su partido.
En su intervención, Goia ha agradecido a su corporación municipal, a su familia y a los donostiarras "que han depositado en mí su confianza", y ha avanzado que dedicará su tiempo a partir de ahora a su familia, sin detallar si va a seguir ligado a la política de alguna manera.
Más noticias sobre política
Pradales denuncia la detención de miembros de la Flotilla y pide respeto a los Derechos Humanos y Derecho Internacional
El lehendakari ha indicado que el Gobierno Vasco está siguiendo "muy de cerca" la situación de la Flotilla de la Libertad y ha asegurado que la detención de activistas en aguas internacionales es un hecho que "viola de manera flagrante" el Derecho Internacional Marítimo.
Biografía de Eneko Goia: diez años diseñando la Donostia del futuro
Eneko Goia fue elegido alcalde de Donostia-San Sebastián en 2015, recuperando tras 28 años, el bastón de mando de la ciudad para el PNV. Durante su mandato, Goia ha impulsado infraestructuras para transformar la ciudad y le ha hecho frente a desafíos como la turistificación.
Eneko Goia deja la Alcaldía de Donostia
El actual alcalde de Donostia-San Sebastián, Eneko Goia (PNV), dejará el cargo el 16 de octubre tras más de una década al frente del Ayuntamiento.
El 43% de la ciudadanía apuesta por mejorar el Estatuto de Gernika, y un 20% por mantenerlo como está
En pleno debate sobre el futuro del autogobierno vasco, EITB Focus recoge en su última entrega que cuatro de cada diez vascos apostarían por mejorar el Estatuto de Gernika, un 20% preferiría dejarlo como está y un 18% optaría por un nuevo estatus de relación de la CAV con el Estado.
Nota a las instituciones: Gobierno Vasco y Diputaciones, las mejor valoradas; el Ejecutivo español, suspende
EITB Focus ha pedido a la ciudadanía vasca que valore la gestión que realizan las distintas instituciones, desde la Unión Europea hasta el ayuntamiento donde residimos. El Ejecutivo vasco es el que mejor nota ha obtenido, un 6 sobre 10.
La calidad de vida en Euskadi y Navarra, por encima del 7,5
Una de las preguntas del último EITB Focus pide una nota a la calidad de vida de la ciudadanía. En Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, la respuesta ha superado el notable.
Vivienda, Sanidad y Seguridad Ciudadana, temas que deben ser prioritarios en la gestión, según la ciudadanía
En este apartado, el de las materias que deben ser prioritarias en la gestión de las instituciones, hay enormes diferencias entre las cuatro capitales: en Bilbao es la seguridad la que encabeza el ranking, la vivienda en San Sebastián y Vitoria y la sanidad en Pamplona.
Pradales, Otxandiano y Chivite reciben el aprobado de la ciudadanía
Imanol Pradales y María Chivite, lehendakari y presidenta del Gobierno de Navarra, respectivamente, obtienen un alto grado de conocimiento entre la ciudadanía, y una nota por encima del aprobado, según EITB Focus.
Reconocen como víctimas de violencia policial a Rosa Zarra y a los cuatro muertos en la 'emboscada de Pasaia'
La Comisión de Valoración cree "urgente" ampliar plazos de solicitudes para que "nadie quede fuera" y reformar la ley "en un tiempo más lento”.