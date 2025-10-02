Donostia-San Sebastián
Eneko Goia: "Es una decisión tomada desde hace tiempo, es bueno que haya ciclos con un principio y un final"

El actual alcalde de Donostia-San Sebastián ha anunciado que el 16 de octubre, al término del Pleno de Política General en el Ayuntamiento donostiarra, presentará su renuncia como alcalde. "Siempre estuvo en mi mente el límite de 10 años", ha explicado. Sobre su relevo, ha asegurado que esa decisión le compete a su partido.

SAN SEBASTIÁN, 02/10/2025.- El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, abandona su cargo como regidor del consistorio de la capital guipuzcoana, una decisión que ha anunciado este jueves en una declaración institucional. EFE/Juan Herrero
Euskaraz irakurri: Eneko Goia: "Aspalditik hartutako erabakia da, ona da hasiera eta amaiera duten zikloak egotea"
El actual alcalde de Donostia-San Sebastián Eneko Goia (PNV) ha anunciado este martes en rueda de prensa que el próximo 16 de octubre será "mi último Pleno de Política General en el Ayuntamiento de San Sebastián, ya que al término de la misma presentaré mi renuncia".

Goia ha explicado que es "una decisión tomada desde hace tiempo, es bueno que haya ciclos con un principio y un final". Ha asegurado que "tiene que ver con mi manera de ver las cosas y lo que considero que es mejor para la ciudad".

Preguntado sobre la posibilidad de acceder a la quinta reelección, ha respondido que "no es oportuno". "Siempre estuvo en mi mente el límite de 10 años", ha añadido. El actual edil ha subrayado que han sido "diez años muy intensos", y que lo importante "es el proyecto de ciudad, y éste queda en muy buenas manos". Sobre su relevo, no ha adelantado quién le sustituirá y ha agregado que esa decisión le compete a su partido.

En su intervención, Goia ha agradecido a su corporación municipal, a su familia y a los donostiarras "que han depositado en mí su confianza", y ha avanzado que dedicará su tiempo a partir de ahora a su familia, sin detallar si va a seguir ligado a la política de alguna manera. 

