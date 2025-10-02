Eneko Goia: "Es una decisión tomada desde hace tiempo, es bueno que haya ciclos con un principio y un final"

El actual alcalde de Donostia-San Sebastián Eneko Goia (PNV) ha anunciado este martes en rueda de prensa que el próximo 16 de octubre será "mi último Pleno de Política General en el Ayuntamiento de San Sebastián, ya que al término de la misma presentaré mi renuncia".

Goia ha explicado que es "una decisión tomada desde hace tiempo, es bueno que haya ciclos con un principio y un final". Ha asegurado que "tiene que ver con mi manera de ver las cosas y lo que considero que es mejor para la ciudad".

Preguntado sobre la posibilidad de acceder a la quinta reelección, ha respondido que "no es oportuno". "Siempre estuvo en mi mente el límite de 10 años", ha añadido. El actual edil ha subrayado que han sido "diez años muy intensos", y que lo importante "es el proyecto de ciudad, y éste queda en muy buenas manos". Sobre su relevo, no ha adelantado quién le sustituirá y ha agregado que esa decisión le compete a su partido.

En su intervención, Goia ha agradecido a su corporación municipal, a su familia y a los donostiarras "que han depositado en mí su confianza", y ha avanzado que dedicará su tiempo a partir de ahora a su familia, sin detallar si va a seguir ligado a la política de alguna manera.