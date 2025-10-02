Donostia
Eneko Goia: "Aspaldian hartu nuen erabakia; ona da hasiera eta amaiera duten zikloak egotea"

Donostiako egungo alkateak iragarri duenez, datorren urriaren 16an, Donostiako Udaleko Politika Orokorreko Osoko Bilkura amaitutakoan, alkate izateari utziko dio. "Beti izan dut buruan 10 urteko muga", azaldu du. Haren ordezkoari dagokionez, erabakia alderdiari dagokiola esan du.

Eneko Goia (EAJ) Donostiako egungo alkatea argi mintzatu da astearte honetan prentsaurrekoan: "Urriaren 16an, Politika Orokorreko nire azken Osoko Bilkura izango da Donostiako Udalean; hori bukatutakoan, alkate izateari utziko diot".

Goiak azaldu duenez, "aspaldian hartutako erabakia da, ona baita hasiera eta amaiera duten zikloak egotea". Adierazi du erabakia "gauzak ikusteko" duen "moduarekin eta hiriarentzat onena" iruditzen zaionarekin lotuta dago.

Bosgarren berrautaketarari buruz galdetuta, "ez da egokia", erantzun du. "Beti izan dut buruan 10 urteko muga", gaineratu du. Alkateak azpimarratu duenez, "hamar urte oso biziak" izan dira, eta garrantzitsuena "hiri proiektua" dela, "eta hori oso esku onetan geratzen da".

Goiak eskerrak eman dizkie udalbatzari, familiari eta donostiarrei, "nigan konfiantza jarri dutelako", eta aurreratu du aurrerantzean familiarekin emango duela denbora. Ez du argitu politikan lanean jarraituko duen. 

