Eneko Goiak ez du Donostiako alkate izaten jarraituko

Hain zuzen ere, urriaren 16an utziko du kargua Eneko Goia (EAJ) Donostiako egungo alkateak, hamarkada bat baino gehiago udalburu izan ostean. 

SAN SEBASTIÁN, 30/05/2023.- El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha informado este martes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local. EFE/Javier Etxezarreta

Hain zuzen ere, urriaren 16an utziko du kargua, Goiak berak prentsaurrekoan azaldu duenez.

Hain zuzen ere, urriaren 16an utziko du kargua, Goiak berak prentsaurrekoan azaldu duenez.

Seguruenik, haren ordezkoa Jon Insausti izango da, gaur egun alkateorde eta Kultura, Kirol eta Turismo zinegotzia. 

Goiaren esanetan, beti izan du "10 urteko agintaldiaren muga" buruan. "Aspalditik hartutako erabakia da, beharrezkoak dira hasiera eta amaiera duten zikloak", adierazi du.

10 urte karguan

Eneko Goia Laso (Donostia, 1971) 2015ean heldu zion karguari, EAJk botoen % 29,65 lortu eta PSE-EErekin gobernu ituna sinatu ostean. Horri esker, alderdi jeltzaleak Udala berreskuratu zuen, ia hiru hamarkadaren ondoren. Ordutik, hiru agintaldi egin ditu jarraian, 2019ko eta 2023ko udal hauteskundeetan ere kargua lortuta, bi kasuetan ere PSE-EEren eskutik.

EHUn Zuzenbidean lizentziatua eta Deustuko Unibertsitatean Zuzenbide Komunitarioan diplomaduna, Goiak Euskal Autonomia Erkidegoko Marketineko Goi Institutuan hasi zuen bere ibilbide profesionala, politikan aritu aurretik. 2011n alkategai izan zen lehen aldiz, eta sei zinegotzi lortu zituen orduan. Lau urte geroago, Donostiako alkatetzaren atea ireki zion hauteskunde garaipena lortu zuen.

