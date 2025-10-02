Jon Insausti da Donostiako alkate izateko hautagai nagusia Eneko Goiaren tokia hartzeko
Goiak datorren urriaren 16an utziko du alkatetza, karguan 10 urte egin ondotik. Erreleboari buruz galdetuta, Goiak erantzun du alderdiari dagokiola erabakia hartzea, baina hautagai "bikainak" daudela nabarmendu du. Itxura guztien arabera, Jon Insausti Kultura, Euskara eta Turismo zinegotzia izango da EAJren alkategaia 2027ko udal hauteskundeetan.
Eneko Goia Donostiako alkateak kargua utziko duela iragarri berritan, haren ordezkoa nor izango den jakitea falta da orain.
Gaur-gaurkoz ez dago baieztapen ofizialik, baina, itxura guztien arabera, Jon Insausti Kultura, Euskara eta Turismo zinegotziak hartuko du Goiak utzitako tokia. Halaber, antza denez, hura izango da EAJren Donostiarako alkategaia 2027ko udal hauteskundeetan.
Goiak gaur goizean egin duen prentsaurrekoan azaldu duenez, datorren urriaren 16an utziko du alkate kargua, 10 urteren ondoren, Politika Orokorreko bilkura amaitu eta segidan.
Haren ordezkoaz galdetuta, Goiak erantzun du alderdiari dagokiola erabakia hartzea.
"Aurrerantzean alderdiari egokituko zaio erreleboa zeinek hartuko duen erabakitzea. Hori egiteko ordezko bikainak dauzka gainera Eusko Alderdi Jeltzalearen udal talde bikain honek"
Azkenik, gauza bat eskatu die donostiarrei, datorrenari ere hari eman dioten "konfiantza eta laguntza ematea", alegia.
