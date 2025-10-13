Puestos en libertad los 19 detenidos el domingo por los incidentes tras el acto de Falange en Vitoria-Gasteiz
Las 19 personas detenidas por los altercados ocurridos el domingo en Vitoria-Gasteiz tras el enfrentamiento entre los participantes en una concentración de Falange Española y los que tomaban parte en una contramanifestación que trataba de impedir el citado acto han quedado en libertad a lo largo de la noche del domingo al lunes.
Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, uno de los arrestados era menor de edad y fue puesto en libertad el mismo domingo poco después de arrestado.
Los detenidos estaban acusados de un delito de desórdenes públicos por lanzar piedras y diverso material contra los agentes del dispositivo de seguridad. Todos ellos participaban en la contramanifesación contraria al acto de Falange Española.
Los altercados, en los que también resultaron heridos leves 20 ertzainas, tuvieron lugar el mediodía del domingo en las inmediaciones de la Plaza de La Provincia, donde se estaba desarrollando una concentración de Falange Española en defensa de la unidad de España.
Después continuaron en varias calles céntricas de la capital alavesa, en las que se quemaron algunos contenedores urbanos y se ocasionaron numerosos daños materiales (vehículos dañados, contenedores quemados y volcados, adoquines rotos, y arquetas levantadas, entre otros).
