Askatu egin dituzte Gasteizen Falangearen ekitaldiaren osteko istiluetan atxilotutako 19 lagunak

Atxilotuei desordena publikoko delitu bat leporatzen zieten, segurtasun-dispositiboko agenteen aurka harriak eta hainbat material jaurtitzeagatik. Atxilo hartutako guzti-guztiak Falange Españolaren ekintzaren aurkako kontramanifesazioan ari ziren parte hartzen.

VITORIA, 12/10/2025.- Bomberos limpian las calles tras los disturbios registrados cuando varias personas han tratado de impedir la celebración de un acto de Falange Española con el lanzamiento de todo tipo de objetos, este domingo. Siete personas han sido detenidas. EFE/Adrian Ruiz Hierro
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Askatu egin dituzte Gasteizen izandako istiluak direla eta atxilotutako 19 pertsonak, igandetik astelehenerako gauean. Falange Españolako elkarretaratzean parte hartu zutenen eta aipatutako ekitaldia eragotzi nahi zuen kontramanifestazioan parte hartu zutenen artean izandako liskarren ondorioz atxilotu zituzten 19 lagun horiek.

Segurtasun Saileko iturriek jakitera eman dutenez, atxilotuetako bat adingabea zen, eta igandean bertan utzi zuten aske, atxilotu eta berehala.

Atxilotuei desordena publikoko delitu bat leporatzen zieten, segurtasun-dispositiboko agenteen aurka harriak eta hainbat material jaurtitzeagatik. Guztiak Falange Españolaren kontrako kontramanifesazioan ari ziren parte hartzen.

Igande eguerdian piztu ziren istiluak, Espainiaren batasunaren alde Falange Españolaren kideek elkarretaratzea egin zuten Probintzia plazaren inguruan. 20 ertzain zauritu ziren istilotan, arin.

Ondoren, Gasteiz erdiguneko hainbat kaletan jarraitu zuten istiluek. Falangearen kontrako taldekoek hiri-edukiontzi batzuk erre zituzten eta kalte ugari eragin (ibilgailuak kaltetu, edukiontziak irauli eta erre, galtzada apurtu eta kutxetak altxatu, besteak beste).

