La Comisión Europea (CE) ha propuesto este jueves la Ley KIDS de la UE, una nueva regulación para reforzar la protección de los menores en internet. El texto plantea prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años y establece los 15 como edad mínima para disponer de una cuenta propia.

La propuesta contempla un acceso gradual a los servicios digitales en función de la edad y obliga a las plataformas a demostrar que sus servicios son seguros para los menores desde el propio diseño.

Acceso gradual según la edad

La norma plantea prohibir el uso de pantallas antes de los 3 años y permitir entre los 3 y los 13 años únicamente el acceso, mediante una cuenta parental, a contenidos de vídeo dirigidos al público infantil.

Entre los 13 y los 15 años, los menores podrían utilizar "minicuentas" bajo control parental, con un límite de una hora diaria. A partir de los 15 años podrían abrir una cuenta propia.

Las medidas se aplicarían a redes sociales, plataformas de vídeo, videojuegos en línea, chatbots y servicios de inteligencia artificial, tiendas de aplicaciones y sistemas operativos. Quedarían fuera los servicios educativos sin ánimo de lucro y los operados por las administraciones públicas.

Menos notificaciones y 'scroll' infinito

La propuesta introduce además obligaciones de "seguridad por diseño" para todos los menores de 18 años. Entre otras medidas, plantea prohibir el desplazamiento infinito de contenidos ('scroll') y las notificaciones automáticas durante las horas de sueño.

La Comisión define esas horas como un periodo de al menos ocho horas consecutivas entre las 22:00 y las 08:00 horas, según la hora local.

Los 'chatbots' de compañía basados en inteligencia artificial deberán tener desactivada por defecto la memoria conversacional persistente cuando interactúen con menores y no podrán simular relaciones interpersonales que puedan generar dependencia emocional.

Además, los perfiles de menores serán privados por defecto y tendrán desactivadas la geolocalización, la cámara y el micrófono. Estas funciones solo podrán modificarse a partir de los 15 años con el consentimiento explícito del menor.

También se prohibirá por defecto el uso de retransmisiones en directo ('livestreaming').

Restricciones en los videojuegos

La Ley KIDS también contempla nuevas restricciones para los videojuegos en línea. En concreto, prohíbe exponer a los menores a sistemas de recompensa variable, incluidas las conocidas como cajas de botín ('loot boxes'), por su relación con conductas compulsivas y similares a las apuestas.

Verificación de la edad

Las plataformas deberán comprobar la edad de los usuarios cuando creen una cuenta nueva mediante la solución europea de verificación de edad.

Según la propuesta, este sistema no conservará documentos de identidad ni datos biométricos. La simple declaración del usuario sobre su edad no será suficiente para cumplir con esta obligación.

En el caso de las cuentas que ya existan, las plataformas podrán recurrir a indicios razonables, como la fecha de creación de la cuenta, sin que sea necesaria una verificación generalizada de todos los usuarios.

La propuesta también prevé auditorías obligatorias y establece un plazo de 90 días para resolver los expedientes relacionados con el cumplimiento de estas obligaciones.