La plataforma Justizia Anderrentzat acusa al Ayuntamiento de Santurtzi y a la policía de mentir

La plataforma Justizia Anderrentzat ha convocado una manifestación para el próximo 3 de octubre para pedir justicia en el caso de la muerte de Ander S. T., y ha presentado un vídeo del momento de la detención, que serviría para demostrar que el joven santurtziarra fue asesinado por la violencia policial.

En una rueda de prensa en la localidad bizkaitarra, la plataforma Justizia Anderrentzat ha denunciado que es falsa la versión ofrecida por el Ayuntamiento de Santurtzi y los sindicatos policiales sobre la muerte de Ander, y que así lo demostrará en el proceso judicial, entre otras cosas, a través del vídeo que ha difundido hoy.

En el vídeo se puede ver al joven varón inmovilizado por tres policías. Después se acerca otro policía y usa la pistola taser contra Ander. La plataforma Justizia Anderrentzat pide que se depuren responsabilidades políticas y policiales, que se reconozca a Ander como víctima de la violencia y que se destituya a los policías implicados

Aún están a la espera del resultado de la autopsia definitiva, y el caso se encuentra en fase de instrucción.