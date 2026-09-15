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La plataforma Justizia Anderrentzat acusa al Ayuntamiento de Santurtzi y a la policía de mentir

La plataforma ha asegurado que en el proceso judicial se probará que Ander S. T. fue asesinado por la violencia policial y que así lo demuestra, entre otras cosas, el vídeo de la detención que han presentado. El 3 de octubre celebrarán una manifestación para pedir justicia.

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Euskaraz irakurri: Justizia Anderrentzat plataformak gezurretan aritzea leporatu die Santurtziko Udalari eta poliziari

EITB

Última actualización

La plataforma Justizia Anderrentzat ha convocado una manifestación para el próximo 3 de octubre para pedir justicia en el caso de la muerte de Ander S. T., y ha presentado un vídeo del momento de la detención, que serviría para demostrar que el joven santurtziarra fue asesinado por la violencia policial.

En una rueda de prensa en la localidad bizkaitarra, la plataforma Justizia Anderrentzat ha denunciado que es falsa la versión ofrecida por el Ayuntamiento de Santurtzi y los sindicatos policiales sobre la muerte de Ander, y que así lo demostrará en el proceso judicial, entre otras cosas, a través del vídeo que ha difundido hoy.

En el vídeo se puede ver al joven varón inmovilizado por tres policías. Después se acerca otro policía y usa la pistola taser contra Ander. La plataforma Justizia Anderrentzat pide que se depuren responsabilidades políticas y policiales, que se reconozca a Ander como víctima de la violencia y que se destituya a los policías implicados

Aún están a la espera del resultado de la autopsia definitiva, y el caso se encuentra en fase de instrucción.

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Ander S. T., de 29 años, fue detenido el pasado 22 de junio en Santurtzi, y falleció en el hospital tras permanecer dos días en coma.

Fallecimiento de Ander en Santurtzi: 2 horas al hospital y sin informar del taser
Santurtzi Víctimas de abusos policiales Sociedad

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