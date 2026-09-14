Muere un hombre en la playa de Laidatxu (Mundaka)
El varón ha sido tenido que ser rescatado en el agua, y pese a los intentos de reanimación, ha fallecido en el arenal vizcaíno. Se desconocen las causas de la muerte.
Un hombre de unos 70 años ha muerto esta tarde en la playa de Laidatxu de Mundaka (Bizkaia), según ha confirmado el Departamento de Seguridad a EITB.
Los hechos han tenido lugar a las 17:00 horas, cuando el varón ha sufrido una indisposición mientras se bañaba, por lo que ha tenido que ser rescatado por los socorristas.
Ya en la arena, los efectivos le han practicado las maniobras de reanimación, pero no han podido hacer nada para salvarle la vida.
De momento, se desconoce las causas de la muerte.
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