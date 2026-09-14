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Declarado un incendio en Derio, muy cerca del aeropuerto de Loiu

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sutea piztu da Derion, Loiuko aireportutik oso gertu

EITB

Última actualización

Sobre las 20:30 horas se ha declarado un incendio en Derio, muy cerca del aeropuerto de Loiu. El fuego se ha originado en una zona boscosa del barrio de San Isidro, en el monte Aiartza, y no ha afectado de momento al funcionamiento del aeropuerto. Los bomberos trabajan en el lugar para intentar sofocar las llamas. 

Incendios Derio Aeropuerto de Bilbao Sociedad

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