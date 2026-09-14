SUTEA

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Sutea piztu da Derion, Loiuko aireportutik oso gertu

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

20:30 aldera sutea piztu da Derion, Loiuko aireportutik oso gertu. Sua San Isidro auzoko baso batean piztu da, Aiartza mendian, eta oraingoz ez du eraginik izan aireportuaren funtzionamenduan. Suhiltzaileak lanean ari dira garrak itzaltzeko. 

Suteak Derio Bilboko Aireportua Gizartea

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