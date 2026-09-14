ADINEKOENTZAT BIDAIAK
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Gustuko oporlekua lortzeko itxaropenez gerturatu dira Imsersoko lehen bidaiariak agentzietara

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Nafarroan astelehen honetan hasi dira agentziak adinekoei zuzendutako bidaia horien erreserbak kudeatzen. Lehen egun honetan, Imsersorekin lehen aldiz oporretara joango direnek izan dute bidaia eskuratzeko aukera. EAEn asteazkenean hasiko dira.

Bidaiak Adinekoak Gizartea

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