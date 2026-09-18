El mar Cantábrico alcanza temperaturas récord en la costa vasca con picos de más de 26 °C

La noche más cálida se registró la madrugada del 17 de agosto, cuando el agua marcó una mínima de 25,5 °C entre las 00:00 y las 6:00 horas.

Olas de calor, también marinas

Estas altas temperaturas alcanzadas en nuestras aguas no han sido fenómenos puntuales, sino que han derivado en auténticas olas de calor marinas: si en el aire esta temporada hemos padecido tres olas de calor (a las que habría que sumar otra prematura en mayo), en el mar hemos padecido dos, mucho más prolongadas.