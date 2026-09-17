Bilbao reabrirá en diciembre el aparcamiento del Ensanche, con 549 plazas

El aparcamiento de la plaza del Ensanche de Bilbao reabrirá a mediados de diciembre, después de más de dos años de obras. El renovado parking contará con 549 plazas distribuidas en cinco plantas: dos estarán destinadas a residentes y otras tres, a estacionamiento rotatorio.

La teniente de alcalde y concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, ha visitado este jueves las obras y ha destacado que el aparcamiento dispondrá de dos accesos de entrada para reducir las esperas y evitar congestiones en el exterior.

Recarga para vehículos eléctricos

La zona de rotación contará con 34 plazas equipadas con sistemas de recarga para vehículos eléctricos. Los puntos permitirán cargas de hasta 22 kW y tendrán un sistema de gestión dinámica de la potencia, además de estar preparados para ampliar su número en el futuro si aumenta la demanda.

Los usuarios podrán pagar en un único ticket tanto el estacionamiento como la energía consumida. En la zona reservada a residentes, el 20 % de las plazas dispondrá también de recarga eléctrica lenta.

El parking incorporará además espacios específicos para bicicletas, tanto en su interior como en la renovada plaza.

Tecnología para mejorar la gestión

El nuevo aparcamiento contará con diferentes sistemas tecnológicos para mejorar la gestión y la seguridad. Entre ellos, herramientas de inteligencia artificial capaces de detectar situaciones anómalas, vehículos mal estacionados o movimientos inusuales que puedan requerir supervisión.

Los equipos de pago permitirán asimismo localizar la ubicación exacta del vehículo.

El aparcamiento se integrará en la estrategia de movilidad sostenible de Bilbao y estará conectado directamente con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

La plaza, terminada en marzo de 2027

La renovación incluye también la transformación de la plaza del Ensanche, aunque los trabajos de urbanización no concluirán hasta marzo de 2027.

La actuación afecta a 6900 metros cuadrados, de los que 3980 corresponden a la plaza. Un tercio de esta superficie se destinará a zonas verdes, con la plantación de 38 árboles de especies como robles, hayas, arces, fresnos y acacias.

La plaza contará además con tres pérgolas que darán soporte a 355 metros cuadrados de cubiertas vegetales. El objetivo es convertir este espacio en un "refugio climático" frente a las olas de calor y crear un entorno urbano "más amable y sostenible", según ha explicado Abete.