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Un payaso viral causa revuelo en Urretxu y Zumarraga

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pailazo biral batek zalaparta eragin du Urretxu eta Zumarragako kaleetan

EITB

Última actualización

Las imágenes difundidas en redes llevaron a cientos de jóvenes a salir en su búsqueda, pero no hay rastro del personaje. Un fenómeno que no es nuevo y que resurge cada año con la llegada de Halloween.

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