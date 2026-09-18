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Un payaso viral causa revuelo en Urretxu y Zumarraga
Euskaraz irakurri: Pailazo biral batek zalaparta eragin du Urretxu eta Zumarragako kaleetan
Las imágenes difundidas en redes llevaron a cientos de jóvenes a salir en su búsqueda, pero no hay rastro del personaje. Un fenómeno que no es nuevo y que resurge cada año con la llegada de Halloween.
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