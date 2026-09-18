La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a Nelson David Moreno a 18 años, nueve meses y un día de prisión por delitos de asesinato y estafa en relación con la muerte de un hombre en julio de 2021 en Bilbao. El juicio previsto para el próximo lunes ha quedado suspendido tras el acuerdo entre las partes.

La sentencia es firme y se ha dictado durante un juicio que se ha celebrado este viernes a puerta cerrada, después de que las partes (acusación particular, popular, defensa y Ministerio Fiscal) hayan llegado a una conformidad que ha sido ratificada por el acusado, quien cuenta con otras tres condenas por asesinato y una en grado de tentativa.

Además, la sentencia recoge que con el propósito de obtener un beneficio patrimonial, se apoderó de varias tarjetas de la víctima, con las que realizó diversos pagos en días posteriores, así como de otros objetos, entre ellos un teléfono móvil y un reloj que vendió posteriormente.