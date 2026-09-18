Suspendido el quinto juicio contra Nelson David Moreno tras el acuerdo alcanzado entre las partes
La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a Nelson David Moreno a 18 años, nueve meses y un día de prisión por delitos de asesinato y estafa en relación con la muerte de un hombre en julio de 2021 en Bilbao. El juicio previsto para el próximo lunes ha quedado suspendido tras el acuerdo entre las partes.
La sentencia es firme y se ha dictado durante un juicio que se ha celebrado este viernes a puerta cerrada, después de que las partes (acusación particular, popular, defensa y Ministerio Fiscal) hayan llegado a una conformidad que ha sido ratificada por el acusado, quien cuenta con otras tres condenas por asesinato y una en grado de tentativa.
Además, la sentencia recoge que con el propósito de obtener un beneficio patrimonial, se apoderó de varias tarjetas de la víctima, con las que realizó diversos pagos en días posteriores, así como de otros objetos, entre ellos un teléfono móvil y un reloj que vendió posteriormente.
En prisión, desde 2022
Con esta nueva resolución judicial, el acusado suma cuatro condenas, tres por asesinato y una por intento. De ellas, tres ya son firmes.
Nelson David Moreno se encuentra en prisión cumpliendo condena de 25 años y medio por asesinato con alevosía, robo y estafa a un varón el 17 de octubre de 2021 —-condena confirmada por el Tribunal Supremo—, y por otro asesinato en grado de tentativa de otra víctima el 17 de diciembre de 2021.
Además, también está condenado a dos años y tres meses de cárcel por estafa continuada tras sacar dinero y realizar compras por más de 6300 euros de una tarjeta cuyo titular había muerto. El Tribunal Constitucional ha ordenado reabrir las investigaciones en torno a este caso después de que fueran archivadas por un juzgado de Bilbao al no haber signos de violencia en el cadáver, localizado en su domicilio de la capital vizcaína.
Asimismo, el pasado mes de agosto la Audiencia de Bizkaia le condenó a 24 años de cárcel por asesinar a un varón de 73 años y, tras su crimen, transferir a su cuenta bancaria 3000 euros con el móvil de la víctima.