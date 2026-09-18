Un nuevo proyecto urbanístico en la Playa de Vías de Easo-Amara prevé 480 viviendas y espacio deportivo

En el acto de presentación, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha destacado el "alcance urbano" de una actuación que permitirá transformar el espacio liberado por el soterramiento del Topo y "superar una de las principales barreras físicas que durante décadas han separado distintas partes de la ciudad".

"Tenemos ante nosotros la oportunidad de saldar deudas con un barrio central que puede aspirar a un polideportivo con piscina que presidirá la plaza Easo, en sustitución de la vieja estación del Topo", ha señalado.



Por su parte, la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha explicado que el ente público Euskal Trenbide Sarea (ETS) trabaja en los remates arquitectónicos y en las instalaciones de la pasante soterrada del Topo, de 4,2 kilómetros y tres estaciones soterradas, que permitirán liberar los 21 000 m2 de suelo para construir sobre ellos edificios residenciales y espacios públicos.



El proyecto permitirá avanzar hacia una nueva conexión urbana entre el Ensanche romántico y Amara Nuevo, configurando un gran eje urbano sobre el espacio que hasta ahora ha estado ocupado por las vías ferroviarias.



El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián han impulsado conjuntamente el concurso que permitirá ahora avanzar hacia la redacción de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).