La Ertzaintza elabora una estadística de detenidos según su lugar de nacimiento
La Ertzaintza ha elaborado un informe en el que se recogen los datos de personas detenidas e investigadas según el delito cometido y, como novedad, el lugar de nacimiento. Esta estadística se puede consultar en la página web oficial de la Ertzaintza y en este informe actualmente se pueden comprobar los datos acumulados entre enero y septiembre.
Esta publicación se ha hecho en medio de la polémica suscitada después de que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco cambiara de criterio el pasado mes de octubre y comenzara a informar en sus notas de prensa de la procedencia geográfica de los detenidos, cuando no son de nacionalidad española.
Esto ha provocado que el Ararteko haya abierto una actuación de oficio para, fundamentalmente, conocer las razones por las que la Ertzaintza ha empezado a actuar así cuando hace 14 años esta misma institución emitió una recomendación para que no se diera este dato, según han confirmado fuentes de la institución.
Ahora la Ertzaintza difunde un informe oficial en el que se dan a conocer los datos de delincuencia en Euskadi con los detenidos e investigados, diferenciados por el lugar de nacimiento.
Así, se informa de los presuntos delincuentes nacidos en el País Vasco y otras comunidades autónomas y en el extranjero. En este apartado se diferencia entre los procedentes de los países de la UE, del resto de Europa, del Magreb, del resto de África, de Latinoamérica, de Estados Unidos y Canadá, de Asia, Oceanía y del resto del extranjero sin especificar.
En la información oficial se recoge que en los nueve primeros meses de 2025 se registraron en Euskadi 80.111 infracciones penales, de las que 19.379 fueron ciberdelitos. Por estos hechos se detuvieron a 5.230 personas y otras 23.528 fueron investigadas.
Por tipo de infracciones, la estadística recoge información sobre los homicidios, las lesiones, los delitos contra la libertad sexual y contra el patrimonio, entre otras. En cada supuesto penal se ofrecen datos de los detenidos e investigados según su origen de nacimiento.
Zupiria ha asegurado este jueves que la oficina del Ararteko recibirá "formalmente y oficialmente" la respuesta de su departamento sobre las causas que le han llevado a comenzar a informar del origen geográfico de las personas que detiene la Ertzaintza.
