Ertzaintzak atxilotuen estatistika argitaratu du, jaioterriaren arabera

Euskadin, beste autonomia-erkidego batzuetan eta atzerrian jaiotako ustezko delitugileen berri ematen hasi da Ertzaintza. Atal honetan bereizten dira EBko herrialdeetatik, Europako gainerako herrialdeetatik, Magrebetik, Afrikako gainerako herrialdeetatik, Latinoamerikatik, Estatu Batuetatik eta Kanadatik, Asiatik, Ozeaniatik eta zehaztu gabeko atzerriko gainerako herrialdeetatik etorritakoak.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak txosten bat egin du, egindako delituaren arabera atxilotutako eta ikertutako pertsonen datuak eta, nobedade gisa, jaioterria biltzen dituena. Estatistika hori Ertzaintzaren web orri ofizialean kontsulta daiteke, eta txosten horretan, gaur egun, urtarriletik irailera bitartean metatutako datuak kontsulta daitezke.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak joan den urrian irizpidea aldatu eta prentsa-oharretan atxilotuen jatorri geografikoaren berri ematen hasi ondoren sortu den polemikaren erdian egin dute argitalpena.

Hori dela eta, Arartekoak ofiziozko jarduera bat ireki du, jakiteko zergatik hasi den Ertzaintza horrela jokatzen duela 14 urte erakunde horrek berak datu hori ez emateko gomendioa eman zuenean, erakundeko iturriek baieztatu dutenez.

Orain, Ertzaintzak txosten ofizial bat zabaldu du, Euskadiko delinkuentziari buruzko datuak eta atxilotuei eta ikertuei buruzko datuak ematen dituena, jaioterriaren arabera bereizita.

Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoan, beste autonomia-erkidego batzuetan eta atzerrian jaiotako ustezko delitugileen berri ematen da. Atal honetan bereizten dira EBko herrialdeetatik, Europako gainerako herrialdeetatik, Magrebetik, Afrikako gainerako herrialdeetatik, Latinoamerikatik, Estatu Batuetatik eta Kanadatik, Asiatik, Ozeaniatik eta zehaztu gabeko atzerriko gainerako herrialdeetatik etorritakoak.

Informazio ofizialean jasotzen denez, 2025eko lehen bederatzi hilabeteetan 80.111 arau-hauste penal erregistratu ziren Euskadin, eta horietatik 19.379 ziberdelituak izan ziren. Gertakari horiengatik 5.230 pertsona atxilotu ziren eta beste 23.528 ikertu.

Arau-hauste motaren arabera, estatistikak giza hilketei, lesioei, sexu-askatasunaren aurkako delituei eta ondarearen aurkako delituei buruzko informazioa jasotzen du, besteak beste. Kasu penal bakoitzean atxilotuei eta ikertuei buruzko datuak ematen dira, jaiotza-jatorriaren arabera.

Zupiriak ostegun honetan ziurtatu duenez, Arartekoaren bulegoak "formalki eta ofizialki" jasoko du bere sailaren erantzuna, Ertzaintzak atxilotzen dituen pertsonen jatorri geografikoaren berri ematera eraman duten arrazoien inguruan.

