Arartekoak Segurtasun Sailari galdetu dio zergatik hasi den atxilotuen jatorriaren berri ematen
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak azaldu zuen irizpidea aldatzea erabaki zela, atxilotuen jatorriariaren inguruan Eusko Legebiltzarrean eskuineko alderdiak egiten ari ziren "presio izugarriaren" ondorioz.
Ertzaintzak atxilotzen dituen pertsonen jatorria jakinarazten zergatik hasi den galdetu dio Arartekoak Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari.
Azken urteotako irizpidea aldatu, eta joan den urritik, Segurtasun Saileko prentsa zerbitzuak atxilotuen jatorria zein den esaten du. Estatu espainiarrean polizia bakarra da hori egiten duena.
Orain hamar urte baino gehiago, Arartekoak bere gomendioetako batean, honakoa esan zuen: polizien prentsa-oharrek ekidin egin beharko lukete jatorriari buruzko datuak ematea, baldin eta informazio hori ez bada beharrezkoa albistea ulertzeko. Herriaren defendatzailearen iritziz, atxilotuen jatorria zabaltzeak ez du laguntzen atzerriko pertsonen gizarteratzean; estereotipoak eta aurreiritziak areagotzen ditu, eta kolektibo jakin batzuei buruzko ikuspegi okerra zabaltzen du.
Halaber, gomendio hori zabaldu zuenean, Arartekoak gogora ekarri zuen Europar Kontseiluko Arrazakeriaren Aurkako Batzordearen irizpidea ere hori bera zela: ustezko delitugileen arraza, erlijio edota nazionalitateari buruzko informaziorik ez zabaltzea gomendatzen du Europak. Ordutik, Ertzaintzak bere prentsa-oharretan ez zuen atxilotuen jatorriari buruzko informazioa zabaltzen.
Joan den urriaren 22an eman zituen Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak irizpide aldaketari buruzko azalpenak. Bere hitzetan, PP eta Vox Eusko Legebiltzarrean atxilotuen jatorria zabaltzeko egiten ari diren "presio izugarriaren" ondotik hartu dute erabakia. "Azkenean, hobe da gauzak diren moduan azaltzea, estigmatizatu gabe, eskuin muturrarekin ika-mikan ibili beharrean. Datu hauek ere, Euskadiko delinkuentziaren egoeraren erakusle dira", esan zuen.
Erantzuna jasotzen duenean, egoera aztertu eta zein urrats eman erabakiko du Arartekoak.
Zure interesekoa izan daiteke
Errenteriako hiru agustinen azken agurra
Hamarkada luzez, bizileku izan duten etxetik alde egiteko unea iritsi da Errenteriako Agustina monasterioko 3 erlijosoentzat. Gaur etxe-aldatze lanetan ikusi ditugu, Bilboko Santa Monika monasteriora mugituko dira euren fedearekin jarrai dezaten eta beharrezkoa duten zaintza egokia izan dezaten.
Zumarragako Ospitaleko bloke kirurgiko berriaren obrak hasi ditu Osakidetzak
Osakidetzak Zumarragako ospitaleko bloke kirurgiko berriaren lanak hasi ditu, 75 milioi euroko inbertsioa izango duena. Eraikin berriak bederatzi ebakuntza-gela, hainbat kontsultadun Minaren Unitatea, hemodialisirako 18 postu, endoskopietarako 14 postu eta esterilizazio-gela bat izango ditu.
Gizon bati 10 urteko kartzela-zigorra ezarri diote Iruñean 13 urteko adingabe bat bortxatzeagatik
Erasoa 2022ko urrian gertatu ziren, Iruñean. Auzitegiak, halaber, zigortua herrialdetik kanporatzea erabaki du, hirugarren gradua edo behin-behineko askatasuna lortzen duenean.
EAEk du IATik garestiena: Estatuko merkeenak baino 15 euro karuago
Ibilgailuen azterketa teknikoaren batez besteko prezioa 53 eurokoa da EAEn, eta 40 eurokoa, Nafarroan.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ontzat jo du euskara eskatzeagatik Gipuzkoako Aldundiaren LEP bat baliogabetu izana
Horrela, auzitegiak berretsi egin du aurrez Donostiako Administrazioarekiko Auzietako 1 zenbakiko Epaitegiak emandako epaia. Ebazpenak azpimarratzen duenez, lanpostu guztietan euskara eskatzeak "berdintasun baldintzetan lanpostu publikoa lortzeko oinarrizko eskubidea" urratzen zaien "probintzia horretako biztanleen ia erdiei", gaineratzen duenez "administrazioarekin egiten diren harremanetan % 20-% 25 baino egiten dira egiten euskaraz".
EAEko Auzitegi Nagusiko fiskal nagusiak "zorroztasun handiagoa" eskatu du prostituitutako adingabeei buruzko atestatuetan
Eusko Legebiltzarreko batzorde batean 2024ko Fiskaltzaren Memoria aurkeztu du Carmen Adanek, eta "nolabaiteko utzikeria" salatu du prostituzio-sareetako adingabeen kasuen ikerketetan, "baimendutako harremanak direla pentsatuta".
Bermeoko Jose Done ikastetxeko sexu-abusuen biktimek bizitakoa, hemen
Bermeoko Jose Done ikastetxeko sexu-abusuen biktimak erreparazioa lortzen hasi dira, prozesua hasi eta ia lau urtera. Asier Sanchez gure lankideak 2022an egindako ikerketa bati esker atera zen argitara kasua.
Eguzki-ekaitz batek "gogor" joko du gaur Lurraren eremu magnetikoa
Batzuetan, eguzki-ekaitz horiek Lurreko komunikazioetan kalteak eragiten dituzte, eta muturreko kasuetan sistema elektrikoetan ere; gainera, aurora boreal biziagoak izango dira.
Aldarrikapen eta elkartasun eguna larunbatean Bilbon, Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidan
Larunbatean San Mamesen jokatuko den lagunartekoarekin batera, kirolaz kanpoko ekitaldi ugari egingo dira: arratsaldean deitutako bi manifestazio, eta goizetik hasita omenaldi eta jarduera kulturalak.