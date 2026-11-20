Donostiak eta Bilbok txostenak aztertu ondoren erabakiko dute Munduko Futbol Txapelketan parte hartu ala ez
FIFAk hautagaitza bateratua baztertu ondoren, bi hiriek bakarka jarraitzen dute hautagai gisa. Erakundeek aurrerago emango dute hartutako erabakiaren berri eta, bitartean, diskrezioa eskatu dute. Hala ere, Donostiako PSE-EEk esan du hautagaitza bateratua "EAJren proposamena" izan zela.
Donostiako eta Bilboko udalek FIFAk, ostegunean, 2030eko Munduko Futbol Txapelketarako bi hiriek batera aurkeztutako hautagaitzari ezezkoa emanez eman zuen erantzuna sakon aztertuko dute. Oraingoz, bi hiriek estadioak hautatzeko prozesuan jarraitzen dute, baina banaka.
FIFAk ohar labur baten bidez jakinarazi zien atzo arratsaldean Donostiako eta Bilboko udalei bere hautagaitza bateratua atzera bota zutela. Aldi berean, Rafael Louzan Espainiako Futbol Federazioko presidenteak kazetarien aurrean baieztatu zuen albistea Galizian egindako ekitaldi batean.
Orain, erakundeen esku dago FIFAk ezarritako baldintzak onartu eta Munduko Kopako partidak eta ordezkaritzak hartzeko lehian jarraitzea, edo hautagaitzatik erretiratzea erabakitzea. Bi hiriek banaka jarrai dezakete, bietako batek bakarrik edo bietako inork ez.
Oraingoz, inplikatutako erakundeek jakinarazi dute txostenak aztertuko dituztela eta erabakia aurrerago hartuko dutela, urte amaieran edo datorren urtearen hasieran. Aurreikuspenen arabera, FIFAk martxoan hartuko du behin betiko egoitzei buruzko erabakia.
Donostiak zorroztasuna eta diskrezioa eskatu du erabakia hartu arte. Hala ere, Ane Oyarbide Donostiako Ekonomia eta Enplegu zinegotzi eta Donostiako Udaleko PSE-EE taldeko bozeramaileak adierazi duenez, hautagaitza bateratua "Eusko Alderdi Jeltzaleak hartu zuen erabakia izan zen, Alderdi Sozialistaren iritzia eta irizpidea aintzat hartu gabe ".
Hautaketa-prozesu luzea
Hirien eta estadioen hautaketa-prozesua 2023an hasi zen, FIFAk 2030eko Munduko Kopa antolatzeko Espainia, Portugal eta Marokoren hautagaitza bateratua hautagai bakarra zela iragarri zuenean. Donostia eta Bilbo hasieratik sartu ziren egoitzei buruzko eztabaidan, Real Sociedad eta Athletic Club kirol-erreferente zirela. 2024ko uztailean, San Mames eta Anoeta RFEFek aurrez hautatutako estadioen artean sartu ziren. Ordutik aurrera, behin betiko hautaketa FIFAk gerora egingo zituen ebaluazioen zain geratu zen.
Denbora honetan guztian, auzo-elkarte batzuek Munduko Kopako egoitza izatearen aurkako jarrera agertu dute, turismo-presio handiagoa, espazio publikoen saturazioa eta bizilagunei eragindako eragozpenak argudiatuta. Kontrako aldean daude merkatariak eta ostalariak, eragin positiboa ikusten baitute, salmentak handitzeko aukera gisa.
Erakundeak ere hasi ziren zalantzan jartzen FIFAk ekitaldi hau antolatzeko eskatzen dituen baldintza batzuk: kostu handiak, zenbait inbertsio egiteko betebeharra, araudi-aldaketak, beste ekitaldi batzuekiko murrizketak eta abar. Hala, 2026ko ekainean, Jon Insausti Donostiako alkateak ohartarazi zuen: "Donostia ez dago FIFAren zerbitzura". Juan Mari Aburto Bilboko alkateak, berriz, hiriak egoitza bakarra izateko egin beharko lukeen inbertsio ekonomiko handiaz ohartarazi zuen.
Horrenbestez, erakundeek beste proposamen bat egin zioten FIFAri: bi hirien hautagaitza bateratua aurkeztu zuten, baldintzei elkarrekin aurre egin ahal izateko. Hautagaitza bateratu hori da orain FIFAk baztertu duena.