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Topoaren azken bidaia Amaran: agur Easo plazako geltoki historikoari
Azken trena 23:11n iritsi da Easo plazako geltokira, Topoak Amaran izan duen etapa historikoari amaiera emanez. Horrela, Donostiak atzean utzi du bere geltoki esanguratsuenetako bat, eta aurrerantzean ibilbide berria izango du, Amaran, Benta Berrin eta Kontxa-Zentroan eraikitako lurpeko geltokiekin.
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